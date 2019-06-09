عامل يقتل زوجته بطعنا بالسكين بسبب خلافات زوجية فى مدينة 15 مايو

قتل عامل زوجته فى مدينة 15 مايو، بعدما سدّد لها عدّة طعنات على خلفية نشوب خلافات زوجية بينهما، ونُقلت الجثة إلى المستشفى، بينما حررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة.

كان قسم شرطة 15 مايو قد تلقّى بلاغا بوقوع مشاجرة ووفاة سيدة، وعلى الفور اننقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتبيّن حدوث مشادة بين إحدى سيدة وزوجها، ووفاة الأخيرة متأثرة بطعنات تلقتها من الزوج بسلاح أبيض "سكين"، مُحدثًا إصابتها المشار إليها والتى أودت بحياتها.