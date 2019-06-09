طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يواصلون أداء امتحان اللغة العربية

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2018/2019، فى مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالى عدد 192 طالب/ طالبة فى 23 لجنة، على مستوى الجمهورية.

وحرص خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثانى لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

جدير بالذكر أن يوم الإثنين الموافق 10/6/2019 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية، والعلمية بأداء الامتحان فى مادتى الاقتصاد والإحصاء بإجمالى (595344) طالب/ طالبة.