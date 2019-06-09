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ضبط 4030 هاربًا من أحكام وتحصيل 150 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الأحد، 09 يونيو 2019 04:18 ص
ضبط 4030 هاربًا من أحكام وتحصيل 150 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية مديرية أمن الغربية
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، والعميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4030 متهمًا منهم 10 متهمين هاربين من جنايات و1210 أحكام جزئية، و140 حكما مستأنفا، و2620 حكما فى غرامات، و50 حكما فى مخالفات، وكذلك تحصيل 150 ألفا و610 جنيهات غرامات، وإيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.


اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

مدير المباحث الجنائية

مباحث تنفيذ الاحكام

تحصيل غرامات

تنفيذ الاحكام

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