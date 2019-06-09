ضبط 3 منشآت طبية لإنتحال صفة طبيب وعدم وجود ترخيص مزاولة بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم تشكيل لجنة من مفتشى إدارة العلاج الحر بفاقوس بإشراف الدكتور حسام قمحاوى مدير إدارة العلاج الحر لفحص تراخيص عيادات الأطباء وتفقدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه بعض المنشآت الصحية المخالفة والتى تهدد صحة وسلامة المواطنين.

واضاف لـ"اليوم السابع" أنه تم ضبط عيادة نساء وولادة غير مرخصة و بها غرفة عمليات غير مطابقة للإشتراطات ويوجد بها كمية من الأدوية والمستلزمات الغير مرخصة والتالفة وتم إتخاذ اللازم وعمل محضر رقم 2854 جنح قسم فاقوس وتم تحريز الأدوية والمستلزمات وإعدام التالف منها .

وتم ضبط مركز علاج طبيعى يقوم بعمل جلسات ليزر وجلدية وتخسيس ووصفات للشعر وحقن ميزو ثيرابى وبلازما ووجود عدد كبير من الأجهزة بواسطة أشخاص غير متخصصين وبدون إشراف طبى ويقوم ببيع أدوية تخسيس ومستحضرات ومستلزمات غير مصرح ببيعها مما يهدد صحة المواطنين مخالفا قانون مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص، وقد تم عمل محضر رقم 2854 جنح قسم فاقوس وتم تحريز الأدوية والمستحضرات والمستلزمات المخالفة .

كما تم الإشتراك مع مفتشين التموين لضبط مركز للتغذية العلاجية والعلاج بالأعشاب والطب النبوى والحجامة وعمل وصفات علاجية بدون ترخيص وبدون متخصصين وبدون إشراف طبى مما يضر بالمرضى، وتم تحريز الحرز الأول عبارة عن أدوات الحجامة والثانى كمية من الأدوية والأعشاب والمستحضرات مجهولة المصدر .

و تم إتخاذ اللازم وعمل محضر إدارة منشأة بدون ترخيص جنح قسم فاقوس 3425 وتم تحريز الأدوية المخالفة وإزالة جميع المخالفات الأخرى من لافتات مضللة وخلافة.

كما تم ضبط مركز لياقه بدنية (جيم) يقوم بإتخاذه كستار لبيع أدوية التخسيس والمستلزمات وعمل جلسات ليزر وجلدية وإزالة شعر ووجود أجهزة ليزر وكافتيشن بدون إشراف طبى متخصص مما يضر بالمواطنين ومخالفا لقانون مزاولة الطب البشرى وقد تم عمل محضر 4404 جنح فاقوس وتم إحراز الأدوية والمستلزمات المخالفة.

وأوضح مسعود أن حملات إدارة العلاج الحر المكثفة مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاة جميع المنشآت الطبية المخالفة للقانون حرصا منها على صحة وسلامة المواطنين .



