ضبط 15 مخبزا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات للحفاظ على صحة المواطنين ، مشيرا إلى تكثيف المرور على المخابز لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتأكد من وصول الدعم المخصص لمستحقيها.

وأوضح المحافظ أن الحملات التموينية التي نفذتها مديرية التموين مؤخرا أسفرت عن ضبط 15 مخبزا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ،كما تم ضبط كميات من اللحوم المجمده والدواجن غير صالحه للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واحالتها الى النيابة العامة للتحقيق.