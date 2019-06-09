ضبط 104 قضايا مخابز وإحباط تهريب 16 طن دقيق مدعم للسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي

نجحت شرطة التموين فى ضبط 483 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها 6 قضايا أسطوانات بوتاجاز، وقضية مواد بترولية بإجمالى 1000 لتر سولار، و9 قضايا دقيق مدعم بـ16 طنا و700 كيلو جرام.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 104 قضية فى مجال مخالفات المخابز، و5 قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع فى السلع التموينية، وقضيتين فى مجال الاستيلاء على الدعم. إضافة إلى 12 قضية فى مجال الغش الغذائى، شملت 2 طن و655 كيو جراما و105 عبوات غذائية متنوعة، و10 قضايا فى مجال الغش التجارى شملت 280 لتر مُنظّفات، و569 عبوّة مواد غير غذائية مُتنوّعة.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط 305 قضايا فى مجال المحلات العامة والشهادات الصحية ةعدم وجود تراخيص، و15 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومُصنّعاتها بإجمالى 25 كيلو جرام لحوم و130 كيلو جرام أسماك و115 عبوّة تونة، و7 قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر شملت 114 عبوّة سجائر.

وتضمنت جهود شرطة التموين أيضا، ضبط قضيتين فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة والزراعية، بإجمالى 2 طن أسمدة وأعلاف، وقضية فى مجال المنتجات مجهولة المصدر شملت 1315 قطعة "مستلزمات طبية"، و4 قضايا ألعاب نارية بإجمالى 15 ألفا و599 وحدة ألعاب نارية، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية الموسعة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار واستغلالهم.