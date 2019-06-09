سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 12:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط 104 قضايا مخابز وإحباط تهريب 16 طن دقيق مدعم للسوق السوداء

الأحد، 09 يونيو 2019 12:26 م
ضبط 104 قضايا مخابز وإحباط تهريب 16 طن دقيق مدعم للسوق السوداء دقيق ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت شرطة التموين فى ضبط 483 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها 6 قضايا أسطوانات بوتاجاز، وقضية مواد بترولية بإجمالى 1000 لتر سولار، و9 قضايا دقيق مدعم بـ16 طنا و700 كيلو جرام.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 104 قضية فى مجال مخالفات المخابز، و5 قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع فى السلع التموينية، وقضيتين فى مجال الاستيلاء على الدعم. إضافة إلى 12 قضية فى مجال الغش الغذائى، شملت 2 طن و655 كيو جراما و105 عبوات غذائية متنوعة، و10 قضايا فى مجال الغش التجارى شملت 280 لتر مُنظّفات، و569 عبوّة مواد غير غذائية مُتنوّعة.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط 305 قضايا فى مجال المحلات العامة والشهادات الصحية ةعدم وجود تراخيص، و15 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومُصنّعاتها بإجمالى 25 كيلو جرام لحوم و130 كيلو جرام أسماك و115 عبوّة تونة، و7 قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر شملت 114 عبوّة سجائر.

وتضمنت جهود شرطة التموين أيضا، ضبط قضيتين فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة والزراعية، بإجمالى 2 طن أسمدة وأعلاف، وقضية فى مجال المنتجات مجهولة المصدر شملت 1315 قطعة "مستلزمات طبية"، و4 قضايا ألعاب نارية بإجمالى 15 ألفا و599 وحدة ألعاب نارية، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية الموسعة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار واستغلالهم.


شرطة التموين

مخالفات تموينية

مخابز

بنزين

وقود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يلجأ للمحكمة الرياضية فى أزمة مؤجلات الدورى.. مجلس الخطيب يطلب التحكيم الدولى بسبب غياب تكافؤ الفرص واللعب النظيف.. 4مطالب حمراء على مائدة الجبلاية.. واجتماع طارئ باتحاد الكرة للرد على بيان المارد الأحمر

الأهلى يلجأ للمحكمة الرياضية فى أزمة مؤجلات الدورى.. مجلس الخطيب يطلب التحكيم الدولى بسبب غياب تكافؤ الفرص واللعب النظيف.. 4مطالب حمراء على مائدة الجبلاية.. واجتماع طارئ باتحاد الكرة للرد على بيان المارد الأحمر

أخطرها فقدان الخدمات العامة.. "تشريعية النواب" تشدد عقوبة "لصوص النفقة"

أخطرها فقدان الخدمات العامة.. "تشريعية النواب" تشدد عقوبة "لصوص النفقة"

شاهد فى دقيقة.. الآثار المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب

شاهد فى دقيقة.. الآثار المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب

تلسكوب يلتقط صورة مذهلة لكويكب مزدوج أثناء مروره بالأرض

تلسكوب يلتقط صورة مذهلة لكويكب مزدوج أثناء مروره بالأرض

تعرف على ترتيب هازارد بقائمة الأغلى عبر التاريخ بعد انتقاله لريال مدريد

تعرف على ترتيب هازارد بقائمة الأغلى عبر التاريخ بعد انتقاله لريال مدريد

وصول جثمان قسمت رشدي اباظة إلى مسجد نصر الدين تمهيدا لصلاة الجنازة

وصول جثمان قسمت رشدي اباظة إلى مسجد نصر الدين تمهيدا لصلاة الجنازة

بعيد عن مراكز التجميل.. 6 خطوات منزلية تعيد للبشرة نضارتها وجمالها

بعيد عن مراكز التجميل.. 6 خطوات منزلية تعيد للبشرة نضارتها وجمالها

محمد النني يشارك في المران الصباحي لمنتخب مصر

محمد النني يشارك في المران الصباحي لمنتخب مصر

أزمة بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بسبب الراتب السنوي

أزمة بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بسبب الراتب السنوي

صورة جديدة تستعرض لحظة هبوط المركبة اليابانية Hayabusa2 على سطح كويكب

صورة جديدة تستعرض لحظة هبوط المركبة اليابانية Hayabusa2 على سطح كويكب

وزير الشباب والرياضة لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 إنجاز وإعجاز وإبهار انتظرونا.. أشرف صبحى: استادات عالمية وشاشة عملاقة للافتتاح بشركة عالمية ورؤية مصرية.. و«تذكرتى» والـ«داتا بيز» عنوان الاستادات بالدورى

وزير الشباب والرياضة لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 إنجاز وإعجاز وإبهار انتظرونا.. أشرف صبحى: استادات عالمية وشاشة عملاقة للافتتاح بشركة عالمية ورؤية مصرية.. و«تذكرتى» والـ«داتا بيز» عنوان الاستادات بالدورى

اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مع الكاف لمد القيد الأفريقى حتى 5 أغسطس دون غرامات

اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مع الكاف لمد القيد الأفريقى حتى 5 أغسطس دون غرامات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة