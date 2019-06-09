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ضبط مصنع زيت بأسيوط يعبئ كميات ناقصة الوزن قبل طرحها بالأسواق

الأحد، 09 يونيو 2019 05:10 م
ضبط مصنع زيت بأسيوط يعبئ كميات ناقصة الوزن قبل طرحها بالأسواق جانب من المضبوطات
أسيوط- هيثم البدرى

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تمكنت مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط 20 جركن زيت طعام ناقص الوزن لدى أحد مصانع تعبئة زيت الطعام.

وكانت حملة تموينية برئاسة ممدوح حماد رئيس الرقابة التجارية وأحمد سيد أحمد ومحمد خلف على سليم مفتشى الرقابة التجارية ومحمد أحمد من مباحث التموين، قد شنت حملة اليوم استهدفت مصنع لتعبئة زيت الطعام، وبعض مستودعات البوتاجاز.

أسفرت الحملة عن ضبط 20 جركن زيت طعام ناقص الوزن بمركز أبوتيج، بأسيوط، وذلك بهدف الاستيلاء على فارق الأوزان بهدف التربح غير المشروع مما يعد ذلك غشا تجاريا، كما تم تحرير محضر أسطوانات بوتاجاز أزيد من السعر ومحضر مستودع مغلق أثناء أوقات العمل الرسمية وعدد 2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.


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