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ضبط توك توك مسروق من 9 سنوات بحوزة عاطل بالهرم

الأحد، 09 يونيو 2019 09:16 ص
ضبط توك توك مسروق من 9 سنوات بحوزة عاطل بالهرم القبض على عاطل - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى ضباط تأمين المنطقة السياحية بالهرم، القبض على عاطل لاتهامه بقيادة توك توك مسروق، وتبين أنه مبلغ بسرقته بمديرية أمن الدقهلية منذ 9 سنوات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهم، أثناء متابعة ضباط إدارة تأمين المناطق السياحية للحالة الأمنية، بنقطة تفتيش شارع أبو الهول بالهرم، فتمكنوا من ضبط "إيهاب.ا " 19 سنة عاطل، السابق إتهامه فى قضية سرقه وسائل نقل، أثناء قيادته دراجه بخارية " توك توك " بدون لوحات وعدم حمله ما يفيد ملكيته له.

تم رفع بصمتى الشاسيه والموتور للتوك  توك، وبالكشف الفنى عليه، تبين أنه مبلغ بسرقته، من " أحمد. أ " عام 2010، بالدقهلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


سرقة توك توك

المنطقة الأثرية

الهرم

أمن الجيزة

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