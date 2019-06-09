ضبط توك توك مسروق من 9 سنوات بحوزة عاطل بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط تأمين المنطقة السياحية بالهرم، القبض على عاطل لاتهامه بقيادة توك توك مسروق، وتبين أنه مبلغ بسرقته بمديرية أمن الدقهلية منذ 9 سنوات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهم، أثناء متابعة ضباط إدارة تأمين المناطق السياحية للحالة الأمنية، بنقطة تفتيش شارع أبو الهول بالهرم، فتمكنوا من ضبط "إيهاب.ا " 19 سنة عاطل، السابق إتهامه فى قضية سرقه وسائل نقل، أثناء قيادته دراجه بخارية " توك توك " بدون لوحات وعدم حمله ما يفيد ملكيته له.

تم رفع بصمتى الشاسيه والموتور للتوك توك، وبالكشف الفنى عليه، تبين أنه مبلغ بسرقته، من " أحمد. أ " عام 2010، بالدقهلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.