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ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة خطوط السكة الحديد بقنا

الأحد، 09 يونيو 2019 03:42 م
ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة خطوط السكة الحديد بقنا السكة الحديد - ارشيفية
قنا - وائل محمد

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نجحت أجهزة الأمن بقنا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والمباحث الجنائية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة خطوط السكة الحديد الخاصة بخط سكة حديد أبو طرطور الممتد من محافظة قنا إلى محافظتى الوادى الجديد والبحر الأحمر.

وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمود حسن، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإلقاء القبض علي تشكيل عصابي مكون من مايقرب من 20 شخصًا، قد تخصصوا في نهب وسرقة خطوط وقضبان السكة الحديد بخط أبو طرطور الذي كان مخصصًا لنقل الفوسفات منذ سنوات طويلة، وذلك عقب ورود تحريات بممارستهم النشاط الإجرامى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من إلقاء القبض على كل من، أحمد.ش.ب، ومحمود.ج.س، ورمضان.ج.ش، وحسين.ا.ح، ومحمود.م.ع، وعلاء.ك.م، وإسلام.ع.ع، وعلي.ع.ع، وعبد الله.ا.ط، وحسين.ح.ع، فيما تبحث أجهزة الأمن وتكثف من تحرياتها للقبض على باقي أفراد التشكيل العصابي المتخصص في سرقة القضبان وخطوط السكة الحديد، تحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 4384 لسنة 2019 جنح قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات مع المتهمين.


اخبار المحافظات

خطوط السكه الحديد

تشكيل عصابي

مديريه امن قنا

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