سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 04:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة خلال حملة لمديرية أمن أسوان

الأحد، 09 يونيو 2019 03:27 م
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة خلال حملة لمديرية أمن أسوان مواد مخدرة - ارشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن حملة أمنية اليوم الأحد، لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، من ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم "م . ا" 29 سنة، عاطل، ومقيم مركز كوم أمبو والسابق اتهامه في ( 7 ) قضايا متنوعة، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية و( 3 ) طلقات من ذات العيار، والمتهم "م .ح" 27 سنة، عاطل ومقيم مركز كوم أمبو، والسابق اتهامه في ( 7 ) قضايا متنوعة، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 280 ) جرام.

كما تم ضبط المتهم "ش. ع" 50 سنة، عاطل، ومقيم مركز نصر النوبة، والسابق اتهامه في قضية، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد روسي محلي الصنع وطلقة من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (300 ) جرام، والمتهم "م .ع" 32 سنة، عاطل، ومقيم مركز كوم أمبو، والسابق اتهامه فى ( 2 ) قضية، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مللي وطلقة من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جرام، والمتهم "خ. م" 31 سنة، عاطل، ومقيم مركز إدفو، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع و( 5 ) طلقات من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (3 ) كيلو جرام.

وفـي مجال ضبط قضايا المواد المخدرة، تم ضبط "م.م" 21 سنة، عاطل، ومقيم مركز أسوان، والسابق اتهامه فى قضية، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 600 ) جرام، وسلاح أبيض " كتر "، والمتهم "خ. ص" 27 سنة، عاطل، ومقيم قسم ثان أسوان، والسابق اتهامه فى ( 3 ) قضايا متنوعة، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن ( 250  ) جرام، و( 12 ) قرص مخدر، والمتهم "م .ح" 25 سنة، عاطل، ومقيم مركز كوم أمبو، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 2 ) كيلو جرام وسلاح أبيض "خنجر "، والمتهم "ع .ر" 23 سنة، عاطل، ومقيم قسم ثان أسوان، والسابق اتهامه فى ( 12 ) قضية متنوعة، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جرام وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن ( 100 ) جرام وسلاح أبيض "مطواة".

 

 

 


مخدرات

اسلحه

مديريه امن اسوان

اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

سوبر كورة يكشف أولى صفقات الأهلى الصيفية

سوبر كورة يكشف أولى صفقات الأهلى الصيفية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة