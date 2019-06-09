ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة خلال حملة لمديرية أمن أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكن حملة أمنية اليوم الأحد، لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، من ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم "م . ا" 29 سنة، عاطل، ومقيم مركز كوم أمبو والسابق اتهامه في ( 7 ) قضايا متنوعة، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية و( 3 ) طلقات من ذات العيار، والمتهم "م .ح" 27 سنة، عاطل ومقيم مركز كوم أمبو، والسابق اتهامه في ( 7 ) قضايا متنوعة، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 280 ) جرام.

كما تم ضبط المتهم "ش. ع" 50 سنة، عاطل، ومقيم مركز نصر النوبة، والسابق اتهامه في قضية، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد روسي محلي الصنع وطلقة من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (300 ) جرام، والمتهم "م .ع" 32 سنة، عاطل، ومقيم مركز كوم أمبو، والسابق اتهامه فى ( 2 ) قضية، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مللي وطلقة من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جرام، والمتهم "خ. م" 31 سنة، عاطل، ومقيم مركز إدفو، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع و( 5 ) طلقات من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (3 ) كيلو جرام.

وفـي مجال ضبط قضايا المواد المخدرة، تم ضبط "م.م" 21 سنة، عاطل، ومقيم مركز أسوان، والسابق اتهامه فى قضية، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 600 ) جرام، وسلاح أبيض " كتر "، والمتهم "خ. ص" 27 سنة، عاطل، ومقيم قسم ثان أسوان، والسابق اتهامه فى ( 3 ) قضايا متنوعة، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن ( 250 ) جرام، و( 12 ) قرص مخدر، والمتهم "م .ح" 25 سنة، عاطل، ومقيم مركز كوم أمبو، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 2 ) كيلو جرام وسلاح أبيض "خنجر "، والمتهم "ع .ر" 23 سنة، عاطل، ومقيم قسم ثان أسوان، والسابق اتهامه فى ( 12 ) قضية متنوعة، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جرام وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن ( 100 ) جرام وسلاح أبيض "مطواة".