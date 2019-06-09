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صور.. وفود سياحيه من ألمانيا واستراليا يزورون المناطق الأثرية بالمنيا

الأحد، 09 يونيو 2019 11:47 ص
صور.. وفود سياحيه من ألمانيا واستراليا يزورون المناطق الأثرية بالمنيا الوفد السياحى
كتب فريق المحافظات

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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفداً سياحياً من دولتي ألمانيا واستراليا ،حيث زار الوفد المواقع الأثرية والمعالم السياحية.

وأكد المحافظ، فى بيان على أهمية القطاع السياحي في مصر، مشيراً إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا

كما وجه المحافظ مدير إدارة السياحة بتوفير كل سبل الراحة والأمان للزائرين بالمحافظة وتقديم كافة التيسيرات لهم أثناء إقامتهم بالمحافظة لترك أثر جيد في نفوس الزائرين.

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن برنامج زيارة الوفد استمر لمدة يومان حيث شملت الزيارة المناطق الأثرية ببني حسن وتونا الجبل وتل العمارنة والاشمونين.

 

 

وفود سياحيه من ألمانيا واستراليا (1)
وفود سياحيه من ألمانيا واستراليا 

 

وفود سياحيه من ألمانيا واستراليا (2)
وفود سياحيه من ألمانيا واستراليا 

 

وفود سياحيه من ألمانيا واستراليا (3)
وفود سياحيه من ألمانيا واستراليا 

 

وفود سياحيه من ألمانيا واستراليا (4)
وفود سياحيه من ألمانيا واستراليا

 

وفود سياحيه من ألمانيا واستراليا (5)
وفود سياحيه من ألمانيا واستراليا 

 

وفود سياحيه من ألمانيا واستراليا (6)
وفود سياحيه من ألمانيا واستراليا 

 

وفود سياحيه من ألمانيا واستراليا (7)
وفود سياحيه من ألمانيا واستراليا 

 

وفود سياحيه من ألمانيا واستراليا (8)
وفود سياحيه من ألمانيا واستراليا 

 

وفود سياحيه من ألمانيا واستراليا (9)
وفود سياحيه من ألمانيا واستراليا 

 

وفود سياحيه من ألمانيا واستراليا (10)
وفود سياحيه من ألمانيا واستراليا 

 

وفود سياحيه من ألمانيا واستراليا (11)
وفود سياحيه من ألمانيا واستراليا 

 

 


وفود سياحيه

المانيا واستراليا

المنيا

تل العمارنه

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