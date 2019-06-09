صور .. وفد من ممثلى كنائس بنى سويف قبطى يزور رئيس الجامعة

بنى سويف أيمن لطفى

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف،على ان تبادل الزيارات و التهانى بين عنصرى الأمة من المسلمين والمسيحيين فى المناسبات المختلفة، يسهم فى تقوية النسيج الوطنى، وتؤكد على سلامته .

جاء ذلك، خلال استقباله اليوم الأحد، وفدا كنسيا يضم القمص باسليوس وكيل دير الأنبا بولا بمركز ناصر شمال المحافظة، والقمص فام وكيل دير الأنبا انطونيوس،والقمص باخوم عطية،اثناسيوس فوزي، اسطفانوس سليمان، بيمن اسحق، والقس دانيا ماهر ممثلون عن مطرانية بني سويف، وذلك للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذه الزيارة، لافتا أن تبادل التهاني والزيارات بين عنصري الأمة المصرية، يؤكد أن المصريين على أرض الوطن تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام، داعيا الله عز وجل، أن يعيد هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات .

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد على عمق المشاعر بين المسلمين والمسيحيين، التي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد لتماسكها التاريخ، مؤكدين ان أعياد المصريين للجميع، فشعب مصر بكل أطيافه يتطلع إلي مستقبل أفضل لبلدنا الحبيب يسوده التقدم والرخاء بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين .