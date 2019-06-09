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صور.. مظاهرات ضد الانتخابات الرئاسية فى كازاخستان.. والشرطة تعتقل العشرات

الأحد، 09 يونيو 2019 11:26 ص
صور.. مظاهرات ضد الانتخابات الرئاسية فى كازاخستان.. والشرطة تعتقل العشرات اعتقال متظاهرين فى كازاخستان
كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

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اعتقلت الشرطة فى كازاخستان، اليوم الأحد، عشرات المتظاهرين المحتجين على الانتخابات الرئاسية المبكرة، حيث تظاهر مئات الأشخاص فى حديقة وسط مدينة ألماتى، وهتفوا "العار"، اعتراضًا على الانتخابات التى يرون أنها غير ديمقراطية.

ويقول منتقدون – بحسب رويترز - إن هذا الترتيب ليس ديمقراطيًا، لكن الانتقال السلس للسلطة يلقى استحسانًا من روسيا والصين جارتى كازاخستان، وكذلك من شركات الطاقة والتعدين الأجنبية التى استثمرت مئات المليارات من الدولارات فى الجمهورية السوفيتية السابقة الغنية بالنفط.

وبالنسبة للناخبين المسجلة أسماؤهم والبالغ عددهم 12 مليون نسمة، سيكون توقاييف الذى تولى من قبل منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، الوجه المألوف الوحيد بين سبعة مرشحين يخوضون المنافسة بعد حملة انتخابية قصيرة وهادئة، وهو ما اتضح فى تصريحات الناخبين، فبعد أن أدلت بصوتها لصالح توقاييف، قالت ناتاليا وهى ناخبة من أصحاب المعاشات "حسنا، نزارباييف لم يعد مرشحا ولا أعرف أيا من المرشحين الآخرين".

احتجاز متظاهرة داخل سيارة الشرطة بكازاخستان
احتجاز متظاهرة داخل سيارة الشرطة بكازاخستان

 

اعتقال متظاهر فى كازاخستان أثناء احتجاجه على الانتخابات
اعتقال متظاهر فى كازاخستان أثناء احتجاجه على الانتخابات

 

احتجاز متظاهر فى سيارة للشرطة بكازاخستان
احتجاز متظاهر فى سيارة للشرطة بكازاخستان

 

وهذه الاحتجاجات ليست الأولى ضد الانتخابات الرئاسية الحالية، ففى مطلع شهر مايو الماضى، كانت ألقت الشرطة فى كازاخستان القبض على عشرات الأشخاص المشاركين فى مسيرة تحث على مقاطعة الانتخابات الرئاسية الجارية.

وأوضحت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية – حينها - أن بعض المحتجين احتشدوا فى حديقة وسط مدينة ألماتى، فيما شارك آخرون فى مسيرة بوسط العاصمة الكازاخستانية نور سلطان (أستانا سابقا)، مرددين هتافات مثل "لدينا فرصة" و"من أجل انتخابات نزيهة"، كما أعربوا عن احتجاجهم على القرار المتعلق بإعادة تسمية عاصمة البلاد على اسم رئيس البلاد السابق، نور سلطان نزارباييف، الذى تولى حكم البلاد لفترة طويلة.

وأشارت الشبكة إلى أن نزارباييف (الذى يبلغ من العمر 78 عامًا) قد تنحى عن سلطة البلاد بشكل مفاجئ فى شهر مارس الماضي، الخطوة التى اعتبرها البعض بمثابة تسليم مدبر للسلطة، حيث رشح الحزب الحاكم فى البلاد الأسبوع الماضي، قاسم جومارت توكاييف، حليف الرئيس السابق، لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة، ونوهت الشبكة إلى أن الاستياء العام والنادر حدوثه فى البلاد يعكس قلق المواطنين بشأن ما وصفته بـ "الخلافة الرئاسية" المدبرة من جانب الرئيس السابق والوحيد للبلاد.

الشرطة الكازاخية تعتقل عشرات المتظاهرين ضد الانتخابات
الشرطة الكازاخية تعتقل عشرات المتظاهرين ضد الانتخابات

 

الشرطة الكازاخية تعتقل متظاهرات ضد الانتخابات
الشرطة الكازاخية تعتقل متظاهرات ضد الانتخابات

 

الشرطة الكازاخية تعتقل متظاهرة ضد الانتخابات
الشرطة الكازاخية تعتقل متظاهرة ضد الانتخابات

 

الشرطة تواجه مظاهرات ضد الانتخابات فى كازاخستان
الشرطة تواجه مظاهرات ضد الانتخابات فى كازاخستان

 

رجال الشرطة يحملون متظاهر فى كازاخستان
رجال الشرطة يحملون متظاهر فى كازاخستان

 

شرطى يسيطر على متظاهر فى كازاخستان
شرطى يسيطر على متظاهر فى كازاخستان

 

عنف من الشرطة فى مواجهة متظاهرين بكازاخستان
عنف من الشرطة فى مواجهة متظاهرين بكازاخستان

 

مظاهرات فى كازاخستان ضد الانتخابات الرئاسية
مظاهرات فى كازاخستان ضد الانتخابات الرئاسية

 

 


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