صور.. شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية استعدادًا لأمم أفريقيا

الإسماعيلية – السيد فلاح

تفقد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، واللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمد على حسين، مساعد رئيس منطقة ومحمد فضل، مدير بطولة أمم أفريقيا للإطلاع على أعمال التطوير ورفع كفاءة الاستاد استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتم الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة استاد الإسماعيلية بنسبة 99 % ، ومن المقرر أن تقوم لجنة من الاتحاد الأفريقى "كاف"، باستلام استاد الإسماعيلية بعد غد الإثنين. وأبدى المهندس شريف إسماعيل، عدد من الملاحظات، ووعدت الشركة المنفذة من الانتهاء منها قبل تسليم الاستاد

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

وشهد استاد الإسماعيلية، أعمال تطوير ورفع كفاءة كاملة، حيث تم رفع كفاءة أرضية الملعب، وتغيير مدرجات المقصورة الرئيسية، وتغيير كشافات الإضاءة وبجانب تطوير غرف الملابس والحكام والأجهزة الفنية، وقاعة المؤتمرات الصحفية، ومقصورة الإعلاميين.