سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 06:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية استعدادًا لأمم أفريقيا

الأحد، 09 يونيو 2019 06:03 م
صور.. شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية استعدادًا لأمم أفريقيا شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، واللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمد على حسين، مساعد رئيس منطقة ومحمد فضل، مدير بطولة أمم أفريقيا  للإطلاع على أعمال التطوير ورفع كفاءة الاستاد استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتم الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة استاد الإسماعيلية بنسبة 99 % ، ومن المقرر أن تقوم لجنة من الاتحاد الأفريقى "كاف"، باستلام استاد الإسماعيلية بعد غد الإثنين. وأبدى المهندس شريف إسماعيل، عدد من الملاحظات، ووعدت الشركة المنفذة من الانتهاء منها قبل تسليم الاستاد 

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

وشهد استاد الإسماعيلية، أعمال تطوير ورفع كفاءة كاملة، حيث تم رفع كفاءة أرضية الملعب، وتغيير مدرجات المقصورة الرئيسية، وتغيير كشافات الإضاءة وبجانب تطوير غرف الملابس والحكام والأجهزة الفنية، وقاعة المؤتمرات الصحفية، ومقصورة الإعلاميين.

 

 
شريف-إسماعيل-يتفقد-استاد-الإسماعيلية-(2)
 
 
شريف-إسماعيل-يتفقد-استاد-الإسماعيلية-(3)
شريف-إسماعيل-يتفقد-استاد-الإسماعيلية-(4)
 
شريف-إسماعيل-يتفقد-استاد-الإسماعيلية-(5)
 
شريف-إسماعيل-يتفقد-استاد-الإسماعيلية-(6)
 
شريف-إسماعيل-يتفقد-استاد-الإسماعيلية-(7)
 
شريف-إسماعيل-يتفقد-استاد-الإسماعيلية-(8)
 
شريف-إسماعيل-يتفقد-استاد-الإسماعيلية-(9)
 
شريف-إسماعيل-يتفقد-استاد-الإسماعيلية-(11)
 
شريف-إسماعيل-يتفقد-استاد-الإسماعيلية-(12)

 

 


الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

استاد الاسماعيليه

شريف اسماعيل

وزير الرياضه

اخبار المحافظات

امم افريقيا

افريقيا 2019

كاس امم افريقيا

مصر

أمم أفريقيا

كأس أمم افريقيا 2019

الكان 2019

بطولة افريقيا

مصر تنظم امم افريقيا

2019 Africa Cup of Nations

CAN 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة