صور.. شرطة هونج كونج تتصدى للمحتجين بعد محاولتهم اقتحام البرلمان

هونج كونج (رويترز)

تحول احتجاج سلمى حاشد فى هونج كونج على مشروع قانون مقترح سيسمح بإرسال المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم، إلى أعمال عنف عندما اشتبك مئات المحتجين مع عدد مماثل من أفراد الشرطة خارج البرلمان.

وحاول المحتجون شق طريقهم إلى مبنى المجلس التشريعى مما دفع الشرطة لاستخدام رذاذ الفلفل بعد تحذير المحتجين، واكتظت شوارع هونج كونج بمئات آلاف المحتجين اليوم الأحد للمشاركة فى مسيرة للمطالبة بإلغاء مشروع القانون.



أحد المتظاهرين



اعتقال متظاهر



جانب من الاشتباكات فى هونج كونج



جانب من العنف فى هونج كونج



جانب من العنف



شرطة هونج كونج تتصدى للمتظاهرين