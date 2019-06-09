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صور.. شرطة هونج كونج تتصدى للمحتجين بعد محاولتهم اقتحام البرلمان

الأحد، 09 يونيو 2019 08:06 م
صور.. شرطة هونج كونج تتصدى للمحتجين بعد محاولتهم اقتحام البرلمان شرطة هونج كونج تتصدى للمحتجين
هونج كونج (رويترز)

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تحول احتجاج سلمى حاشد فى هونج كونج على مشروع قانون مقترح سيسمح بإرسال المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم، إلى أعمال عنف عندما اشتبك مئات المحتجين مع عدد مماثل من أفراد الشرطة خارج البرلمان.

وحاول المحتجون شق طريقهم إلى مبنى المجلس التشريعى مما دفع الشرطة لاستخدام رذاذ الفلفل بعد تحذير المحتجين، واكتظت شوارع هونج كونج بمئات آلاف المحتجين اليوم الأحد للمشاركة فى مسيرة للمطالبة بإلغاء مشروع القانون.

 

أحد المتظاهرين
أحد المتظاهرين

 

اعتقال متظاهر
اعتقال متظاهر

 

جانب من الاشتباكات فى هونج كونج
جانب من الاشتباكات فى هونج كونج

 

جانب من العنف فى هونج كونج
جانب من العنف فى هونج كونج

 

جانب من العنف
جانب من العنف

 

شرطة هونج كونج تتصدى للمتظاهرين
شرطة هونج كونج تتصدى للمتظاهرين

 

شرطة هونج كونج تتصدى للمحتجين
شرطة هونج كونج تتصدى للمحتجين

 


شرطة هونج كونج

مظاهرات هونج كونج

أخبار هونج كونج

المحتجين فى هونج كونج

اقتحام برلمان هونج كونج

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