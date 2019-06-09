صور.. شاهد ما توصلت إليه اعمال الانشاءات بأكبر مجزر آلى بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تواصل محافظة البحر الأحمر، بمدينة الغردقة، أعمال الانشاءات لأكبر مجزر آلي مقام علي مساحة 50 ألف م2، بتكلفة تصل الي 200 مليون جنية تقريبا، وتسابق المحافظة الزمن للإنتهاء منه وافتتاحه في اسرع وقت ممكن.

وتوصلت أعمال الانشاءات داخل المجزر لمراحل كبيرة، حيث يقوم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بزيارات يومية للمجزر بالطريق الدائرى الاوسط بمنطقة الاحياء، لمتابعة أعمال الانشاءات به.

وكان أكد اللواء احمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أن المجزر الآلى الجديد بالغردقة، يقع علي مساحة 4000 م2 ومبنى للمجزر اليدوى على مساحة 1200 م2 كما يحتوى على محطة تحلية بطاقة 500 م3/يوم ومحطة معالجة للمياه الناتجة من الاستخدام بالمجزر .

كما يتم إقامة 14 محل من الكرانتينا الزرائب ومصنع كومبست "مخلفات الماشية" لانتاجها كسماد عضوى ووحدة القوقا "ما ينتج من الذبح" لاستخدامة كعلف للاسماك.

وتابع : أن المجزر مزود بمخازن للجلود ومبنى إدارى وسكن للعاملين ومسجد وكافيتيريا لخدمة المجزر، موضحا أن يتم أنشأ هذا المجزر لنقل المجزر القديم من مكانة لتواجده بمنطقة سكنية وايضا لتوفير مساحة اكبر وانشاء صناعات جديدة للاستفادة المثلى من الماشية.



المجزر الالى بالغردقة



المجزر الالى بالغردقة



المجزر الالى بالغردقة