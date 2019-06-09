صور.. شاهد ما توصلت أليه أعمال الانشاءات بمشروع محطة المعالجة الثلاثية بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر،اقترابها من الانتهاء من أعمال الانشاءات بمحطة المعالجة الثلاثية العملاقة بمدينة الغردقة، بالطريق الدائري الأوسط غرب المدينة.

وتوصلت الانشاءات داخل المحطة لنسبة كبيرة، حيث تحتوى تلك المحطة علي 12 حوض معالجة، ومن المقرر أن تعمل بطاقة انتاجية 90 ألف متر مكعب في اليوم.

وكان اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر،أكد أن محطة المعالجة الثلاثية بالغردقة ستروى زراعات بمساحة 3 كم مربع، وتبلغ قدرتها الأساسية 150 ألف متر مكعب/ يوميًا.