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صور.. زعماء مالية مجموعة العشرين يختتمون جلساتهم فى اليابان بلقطات تذكارية

الأحد، 09 يونيو 2019 11:50 ص
صور.. زعماء مالية مجموعة العشرين يختتمون جلساتهم فى اليابان بلقطات تذكارية زعماء مالية مجموعة العشرين
كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

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اختتم وزراء مالية مجموعة العشرين، اليوم الأحد، اجتماعاتهم التى انطلقت السبت، والتى شملت ضمن نقاشاتها بخث التوترات التجارية العالمية خاصة ما يجرى بين الولايات المتحدة والصين باعتبارهما أكبر اقتصادين فى العالم.

وفى ختام الجلسات التقط وزراء مالية مجموعة العشرين، صورًا تذكارية، والذين انضم إليهم فيها رئيس بنك التنمية الآسيوى تاكيهيكو ناكاو، والمدير الإدارى لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خوسيه أنجيل جوريا تريفينو.

ويشار إلى أن مسودة البيان الختامى لزعماء مالية مجموعة العشرين، ذكرت أن النمو العالمى سينتعش على الأرجح هذا العام والعام المقبل، وأن التوترات التجارية والجيوسياسية من المخاطر النزولية الرئيسية.

ويبحث وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لأكبر 20 اقتصادا فى العالم شؤون الاقتصاد فى مدينة فوكوكا اليابانية وسط توتر تجارى متزايد بين أكبر اقتصادين فى العالم وهما الولايات المتحدة والصين.

وجاء فى مسودة البيان التى اطلعت عليها "رويترز" "النمو العالمى يستقر فيما يبدو ومن المتوقع بشكل عام أن ينتعش بصورة طفيفة فى وقت لاحق هذا العام وفى 2020"، وأضافت المسودة "إلا أن النمو لا يزال منخفضا والمخاطر ما زالت تميل إلى الاتجاه النزولى، والأهم هو أن التوترات التجارية والجيوسياسية اشتدت، وسنواصل التصدى لتلك المخاطر ونقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات".

اختتام جلسات زعماء مالية مجموعة العشرين
اختتام جلسات زعماء مالية مجموعة العشرين

 

اليابان تستضيف قمة زعماء مالية مجموعة العشرين
اليابان تستضيف قمة زعماء مالية مجموعة العشرين

 

رئيس بنك التنمية الآسيوى يتحدث إلى مدير صندوق النقد الدولى
رئيس بنك التنمية الآسيوى يتحدث إلى مدير صندوق النقد الدولى

 

زعماء مالية مجموعة العشرين يختتمون قمتهم
زعماء مالية مجموعة العشرين يختتمون قمتهم

 

زعماء مالية مجموعة العشرين يصطفون لالتقاط صورة تذكارية
زعماء مالية مجموعة العشرين يصطفون لالتقاط صورة تذكارية

 

زعماء مالية مجموعة العشرين
زعماء مالية مجموعة العشرين

 

صورة تذكارية لزعماء مالية مجموعة العشرين
صورة تذكارية لزعماء مالية مجموعة العشرين

 

كريستين لاجارد تتحدث مع وزير مالية اليابان
كريستين لاجارد تتحدث مع وزير مالية اليابان

 

كريستين لاجارد ترحب بوزراء مالية مجموعة العشرين
كريستين لاجارد ترحب بوزراء مالية مجموعة العشرين

 

وزيرا مالية ألمانيا وأمريكا بجانب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
وزيرا مالية ألمانيا وأمريكا بجانب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

 

 


مجموعة العشرين

صندوق النقد الدولى

وزير الخزانة الامريكية

بنك التنمية الاسيوى

محافظو البنوك المركزية

وزراء مالية مجموعة العشرين

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