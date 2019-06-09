صور.. رفع 16طن مخلفات من محيط استاد اسكندرية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

الاسكندرية جاكلين منير

واصلت محافظة الاسكندرية، إستعدادتها المكثفة لاستقبال إستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشهر الجارى.

وواصلت الأحياء والجهات التنفيذية أعمالها لإظهارالأسكندرية بالمظهر الحضارى،حيثقام جهاز النظافة بحي وسط برفع 16 طن مخلفات أتربة من محيط استاد الإسكندرية والناتج عن أعمال التطوير،كما تم رفع ٢٠ طن مخلفات أشجار من طريق الكورنيش.

كما واصل حى وسط الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة وبحضور اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط والدكتور محمد بغدادي سكرتير عام الحي، حيث تم رفع كفاءة الاضاءة العامة، من خلال صيانة اعمدة الاضاءة الديكورية بطريق كارفور بالتنسيق مع شركه الكهرباء كما تم تغيير اغطية الكشافات و غسلها و تنظيفها .

وفى نفس السياق أصدر المهندس محمد زكريا رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالأسكندرية تعليمات فى اطار استعدادات الهيئة لاستقبال بطولة الامم الافريقية بغسل ونظافة قطارات ترام الرمل، موجها بأن يكون الغسيل بصفة دورية للمحافظة على المظهر العام واستمرارية نظافة عربات ترام الرمل والظهور بالمظهر اللائق بشكل نظيف وجميل أمام الركاب و الزوار على أن يكون الترام الوسيلة الرئيسية الاولى لنقل الركاب على مستوى وسائل النقل بالمحافظة.



رفع المخلفات بالاسكندرية



رفع المخلفات بالاسكندرية



رفع المخلفات بالاسكندرية