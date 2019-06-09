صور .. رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستاني داريجا نور سلطان تدلى بصوتها

رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستانى داريجا نور سلطان
وقد انتخب مجلس الشيوخ الكازاخستاني ابنة الرئيس الأول لكازاخستان نور سلطان نزاربايف داريجا رئيسة للمجلس، وذلك بعد تنصيب رئيسه السابق قاسم جومارت توكايف رئيسا جديدا لكازاخستان.
رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستانى داريجا نور سلطان
وقد بدأ التصويت صباح اليوم في 9 مناطق- أكمولا، ألماتي، الشرق كازاخستان، زامبيل، كاراجاندا، كوستناي، بافلودار، شمال كازاخستان، تركستان وفي ثلاث مدن - نور سلطان، ألماتي وشيمكنت. في 5 مناطق أخرى - Aktobe و Atyrau و West Kazakhstan و Kyzylorda و Mangistau.
رئيسة مجلس الشيوخ داريجا نور سلطان
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