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صور .. رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستاني داريجا نور سلطان تدلى بصوتها

الأحد، 09 يونيو 2019 12:24 م
صور .. رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستاني داريجا نور سلطان تدلى بصوتها رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستانى داريجا نور سلطان
كازاخستان - محمد سعد

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أدلت رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستانى، داريجا  نور سلطان نزاربايف ابنة الرئيس الاول لكازاخستان بصوتها صباح اليوم في مركز الاقتراع الرئاسي، في الوقت الذي توجه رؤساء الاحزاب المختلفة المشاركين في المنافسة الانتخابية إلى المراكز المخصصة والمعتمدة.

رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستانى داريجا نور سلطان

رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستانى داريجا نور سلطان


وقد انتخب مجلس الشيوخ الكازاخستاني ابنة الرئيس الأول لكازاخستان نور سلطان نزاربايف داريجا رئيسة للمجلس، وذلك بعد تنصيب رئيسه السابق قاسم جومارت توكايف رئيسا جديدا لكازاخستان.

رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستانى داريجا نور سلطان

رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستانى داريجا نور سلطان


وقد بدأ التصويت صباح اليوم في 9 مناطق- أكمولا، ألماتي، الشرق كازاخستان، زامبيل، كاراجاندا، كوستناي، بافلودار، شمال كازاخستان، تركستان وفي ثلاث مدن - نور سلطان، ألماتي وشيمكنت. في 5 مناطق أخرى - Aktobe و Atyrau و West Kazakhstan و Kyzylorda و Mangistau.

 
وقد تم افتتاح 9،968 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد وخارجها، بعد، وسيستمر التصويت حتى الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي.

داريجا نور سلطان
داريجا نور سلطان

رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستانى داريجا نور سلطان
رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستانى داريجا نور سلطان

رئيسة مجلس الشيوخ داريجا نور سلطان

رئيسة مجلس الشيوخ داريجا نور سلطان
 


كازاخستان

الانتخابات الكازاخية

نورسلطان

داريجا نور سلطان

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