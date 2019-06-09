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صور.. حملة لرفع المخلفات من حرم السكة الحديد وسط الإسكندرية

الأحد، 09 يونيو 2019 01:25 م
صور.. حملة لرفع المخلفات من حرم السكة الحديد وسط الإسكندرية حملة لرفع المخلفات بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شن حى وسط الإسكندرية، حملة مكبرة لرفع القمامة من حرم السكة الحديد، وذلك وفقا لتعليمات اللواء سمير صدقى رئيس حى وسط، وفى اطار الاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين، حيث تلقى الحى بلاغا من غرفة عمليات المحافظة بالتضرر من الكميات الكبيرة من القمامة الملقاة على طول خط السكة الحديد بمنطقة الحضرة الجديدة.

 

وأكد الحى أنه تم التنسيق مع المهندس إبراهيم يسرى مدير عام الصيانة بهيئة السكة الحديد لرفع القمامة محل الشكوى، حيث تم الرفع بمعرفة شركة الخدمات المتكاملة المتعاقدة مع الهيئة، من مزلقان المطار مرورا بالحضرة الجديدة حتى مزلقان محرم بك.

 

من جهة أخرى وتفعيلا لقرار محافظ الإسكندرية رقم 17 لسنة 2019، الذى يقضى بفرض غرامات يومية على اشغالات المقاهى والكافيهات والمحلات، لردع المخالفين ، شن حى وسط حملة مكبرة لازالة الاشغالات ، تحت اشراف اللواء سمير صدقى رئيس حى وسط، وبقيادة ايمن الحلو مدير ادارة اشغال الطريق، حيث توجهت الحملة الى شوارع: المينا الشرقية، الشهدا، صفيه زغلول، طريق الحريه، سوتر ،وشارع ارسطو. وتم خلال الحملة تحصيل مبلغ 23 آلاف جنيه، ليصل إجمالى الغرامات المحصلة من يوم 20 مايو 2019 وإلى الآن مبلغ 239 ألف جنيه.

 

 يأتى ذلك فى اطار وضع حلول رادعة وجذرية لمشكلة الاشغالات والتعديات وردع المخالفين ، لاستعادة المظهر الحضارى والانضباط لشوارع الثغر.

 

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قمامه

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

السكة الحديد

رفع مخلفات

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