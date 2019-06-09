صور.. حملات مكثفة لمقاومة الناموس والحشرات الطائرة بمدن ومراكز الدقهلية

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن بدء الإدارة العامة للأمراض المتوطنة وإدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية في تنفيذ حملة مكثفة لمقاومة البعوض والحشرات بعد تزايده في الفترات الأخيرة.

وأشار مكى، إلى أنه قد تم رش عدة مناطق وأحياء متفرقة من مدينة المنصورة والقرى المجاورة للقضاء على هذه الحشرات التي تتسب في العديد من الأمراض المعدية، وللحد من الأثر المزعج والممرض لهذه الحشرات، بالإضافة إلى توفير كافة المتطلبات من أجهزة الرش والكيماويات المطلوبة للتخلص من الناموس والبعوض في أنحاء المحافظة.



جانب من حملات رش الناموس وناقلات الأمراض



جانب من حملات رش الناموس وناقلات الأمراض



جانب من حملات رش الناموس وناقلات الأمراض



جانب من حملات رش الناموس وناقلات الأمراض



جانب من حملات رش الناموس وناقلات الأمراض



جانب من حملات رش الناموس وناقلات الأمراض