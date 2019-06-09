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صور.. انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية فى كازاخستان

الأحد، 09 يونيو 2019 05:21 ص
صور.. انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية فى كازاخستان الانتخابات الرئاسية فى كازاخستان
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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انطلق اليوم الأحد، ماراثون الانتخابات الرئاسية فى كازاخستان، ووصف نائب وزير خارجية كازاخستان رومان فاسيلينكو الانتخابات الكازاخية الرئاسية المبكرة بالتاريخية والأكثر تنافسية والاستراتيجية للجمهورية الكازاخية محليا واقليميا ودوليا، وذلك على مر تاريخها السياسى، مشيرا إلى الإصلاحات الواسعة التى تبنتها البلاد عام 2017 فيما يتعلق بصلاحيات وسلطات البرلمان الذى يعتبر أهم  مؤسسات السلطة  فى البلاد.

يذكرأن ، أنه تم نقل  صلاحيات الرئيس الأول المستقيل نور سلطان نزارباييف إلى قاسم جومارت توقاييف رئيس مجلس شيوخ  برلمان كازاخستان فى مارس الماضي الذى أعلن عن إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة. 

 

أحد المصوتين فى الانتخابات
أحد المصوتين فى الانتخابات

 

أعضاء اللجنة الانتخابية
أعضاء اللجنة الانتخابية

 

التصويت بالانتخابات
التصويت بالانتخابات

 

التصويت فى الانتخابات
التصويت فى الانتخابات

 

انطلاق الانتخابات الرئاسية فى كازاخستان
انطلاق الانتخابات الرئاسية فى كازاخستان

 

جانب من التصويت
جانب من التصويت

 

ماراثون الانتخابات الرئاسية فى كازاخستان
ماراثون الانتخابات الرئاسية فى كازاخستان

 


كازاخستان

الانتخابات الرئاسية

رومان فاسيلينكو

نور سلطان نزارباييف

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