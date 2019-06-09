صور.. انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية فى كازاخستان

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

انطلق اليوم الأحد، ماراثون الانتخابات الرئاسية فى كازاخستان، ووصف نائب وزير خارجية كازاخستان رومان فاسيلينكو الانتخابات الكازاخية الرئاسية المبكرة بالتاريخية والأكثر تنافسية والاستراتيجية للجمهورية الكازاخية محليا واقليميا ودوليا، وذلك على مر تاريخها السياسى، مشيرا إلى الإصلاحات الواسعة التى تبنتها البلاد عام 2017 فيما يتعلق بصلاحيات وسلطات البرلمان الذى يعتبر أهم مؤسسات السلطة فى البلاد.

يذكرأن ، أنه تم نقل صلاحيات الرئيس الأول المستقيل نور سلطان نزارباييف إلى قاسم جومارت توقاييف رئيس مجلس شيوخ برلمان كازاخستان فى مارس الماضي الذى أعلن عن إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.



أحد المصوتين فى الانتخابات



أعضاء اللجنة الانتخابية



التصويت بالانتخابات



التصويت فى الانتخابات



انطلاق الانتخابات الرئاسية فى كازاخستان



جانب من التصويت