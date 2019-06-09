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صور .. انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسى بجامعة العريش .. وتحرير 3 محاضر غش

الأحد، 09 يونيو 2019 11:56 ص
صور .. انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسى بجامعة العريش .. وتحرير 3 محاضر غش امتحانات نهاية بجامعة العريش
شمال سيناء ـ محمد حسين

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انطلقت اليوم أعمال امتحانات نهاية العام الدراسى فى كليات جامعة العريش بشمال سيناء .

وتابع الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش،سير الامتحانات التى تجرى فى كليات العلوم لعدد 183 طالب، والتربية عام لعدد 2739 طالب،والتربية اساسى 647 طالب، والتربية الرياضية 386 طالب،والعلوم الزراعية 196 طالب،والاداب 851 طالب، والاستزراع المائى والمصايد البحرية 108 طالب،  وكلية التجارة 1390 طالب والاقتصاد514 طالب.

من ناحيته قال الدكتور رفعت عزوز عميد كلية التربية بالعريش،إنه تم تحرير 3 محاضر غش واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الطلبة المضبوطين .

امتحانات شمال سيناء (1)
امتحانات شمال سيناء 

 

امتحانات شمال سيناء
امتحانات شمال سيناء

 

 

 


شمال سيناء

العريش

جامعة العريش

امتحانات نهاية العام

الغش فى الجامعات

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