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صور.. السيطرة على حريق فى مطعم بطنطا دون حدوث إصابات

الأحد، 09 يونيو 2019 01:49 م
صور.. السيطرة على حريق فى مطعم بطنطا دون حدوث إصابات السيطرة على حريق فى مطعم بطنطا دون حدوث إصابات
الغربية – مصطفى عادل

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء ايهاب عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق اندلع فى مطعم شاورما بمنطقة الاستاد بطنطا، دون حدوث إصابات.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء ايهاب عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق فى مطعم شاورما بمنطقة الاستاد، وتبين ان سبب الحريق نتيجة تسريب الغاز، وتصاعد الدخان بالمنطقة، وتم الدفع بـ 3سيارات مطافى و5 سيارات اسعاف، وتم اخماد النيران دون حدوث إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
السيطرة على حريق فى مطعم بطنطا دون حدوث إصابات (1)
السيطرة على حريق فى مطعم بطنطا دون حدوث إصابات (1)

السيطرة على حريق فى مطعم بطنطا دون حدوث إصابات (2)
السيطرة على حريق فى مطعم بطنطا دون حدوث إصابات (2)

السيطرة على حريق فى مطعم بطنطا دون حدوث إصابات (3)
السيطرة على حريق فى مطعم بطنطا دون حدوث إصابات (3)

السيطرة على حريق فى مطعم بطنطا دون حدوث إصابات (4)
السيطرة على حريق فى مطعم بطنطا دون حدوث إصابات (4)
 
 

محافظه الغربيه

امن الغربيه

الحمايه المدنيه

مطعم شاورما

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