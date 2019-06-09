صور.. السيطرة على حريق بوحدة سكنية غرب الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

سيطرت الأجهزة التنفيذية بحى غرب الإسكندرية، على حريق بوحدة سكنية، وذلك بناء على تعليمات اللواء هشام كمال رئيس حى غرب، بالتعامل الفورى تجاه البلاغات الواردة لغرفة العمليات، حيث تلقت غرفة العمليات بالحى اليوم الأحد، بلاغ بشأن وجود حريق بشقة سكنية بلوك 2 مساكن جنوب المتراس بالدور السابع.

وقامت سكرتير عام الحى وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة اشغال الطريق، بالانتقال والمعاينة على الطبيعة، حيث تم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق عن طريق إدارة الحماية المدنية وتبين حدوث الحريق بسبب وجود ماس كهربائي ولاتوجد خسائر فى الأرواح.

من جهه أخرى، قامت المهندسة ابتسام الشافعى سكريتر عام الحي وادارة إشغال الطريق وادارة المتابعة الميدانيه بشن حملة إزالة مكبرة، حيث تلاحظ اثناء المرور وجود أعمال مخالف بدون ترخيص أمام بلوك 2 مدخل 5 بمساكن عثمان، حيث تم هدم البناء فى المهد بالطوب الأبيض وجاري استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقانون وجاء ذلك بوجود مفتشي ادارة المتابعة الميدانية واشغال الطريق.