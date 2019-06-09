سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 06:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. السيطرة على حريق بوحدة سكنية غرب الإسكندرية

الأحد، 09 يونيو 2019 05:37 م
صور.. السيطرة على حريق بوحدة سكنية غرب الإسكندرية السيطرة على حريق بوحدة سكنية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سيطرت الأجهزة التنفيذية بحى غرب الإسكندرية، على حريق بوحدة سكنية، وذلك بناء على تعليمات اللواء هشام كمال رئيس حى غرب، بالتعامل الفورى تجاه البلاغات الواردة لغرفة العمليات، حيث تلقت غرفة العمليات بالحى اليوم الأحد، بلاغ بشأن وجود حريق بشقة سكنية بلوك 2 مساكن جنوب المتراس بالدور السابع.
 
وقامت سكرتير عام الحى وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة اشغال الطريق، بالانتقال والمعاينة على الطبيعة، حيث تم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق عن طريق إدارة الحماية المدنية وتبين حدوث الحريق بسبب وجود ماس كهربائي ولاتوجد خسائر فى الأرواح.
 
من جهه أخرى، قامت المهندسة ابتسام الشافعى سكريتر عام الحي وادارة إشغال الطريق وادارة المتابعة الميدانيه بشن حملة إزالة مكبرة، حيث  تلاحظ اثناء المرور وجود أعمال مخالف بدون ترخيص أمام بلوك 2 مدخل 5 بمساكن عثمان، حيث تم هدم البناء فى المهد بالطوب الأبيض وجاري استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقانون وجاء ذلك بوجود مفتشي ادارة المتابعة الميدانية واشغال الطريق.
 
السيطرة على حريق بوحدة سكنية (1)
السيطرة على حريق بوحدة سكنية 
السيطرة على حريق بوحدة سكنية (2)
السيطرة على حريق بوحدة سكنية 
السيطرة على حريق بوحدة سكنية (3)
السيطرة على حريق بوحدة سكنية 
 

حريق شقه

حى غرب الاسكندريه

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

حريق

حى غرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة