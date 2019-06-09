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صور.. البابا تواضروس يترأس قداس رسامة أساقفة جدد بالكاتدرائية

الأحد، 09 يونيو 2019 09:35 ص
صور.. البابا تواضروس يترأس قداس رسامة أساقفة جدد بالكاتدرائية البابا تواضروس يترأس قداس رسامة أساقفة جدد بالكاتدرائية
سارة علام

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ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد قداس رسامة أساقفة جدد للخدمة الكنسية بمصر والمهجر وذلك وسط حضور مائة أسقف من أساقفة المجمع المقدس.

ضمت القائمة تجليس الأنبا أنطونيوس مرقس أسقفا لإيبارشية جنوب إفريقيا، ورسامة (تعيين) كل من: بولس البراموسى أسقفا لإيبارشية شرق كندا، وإيلاريون البراموسى أسقفا لإيبارشية البحر الأحمر، وميخائيل المحرقى أسقفا لإيبارشية منفلوط، ومتاؤس الأخميمى أسقفا ورئيسا لدير العذراء بأخميم

فيما منح البابا تواضروس الانبا انطونيوس مرقس رتبة مطران معلنًا تأسيس ايبراشية جديدة للخدمة بجنوب أفريقيا، مؤكدًا على أهمية الخدمة بالقارة السمراء.

كان البابا تواضروس قد ترأس أمس صلوات عشية رسامة الأساقفة الجدد وناداهم بأسمائهم الجديدة لأول مرة إذ أبقى على كافة أسمائهم الرهبانية وتم تغيير اسم الراهب ميخائيل المحرقى أسقف منفلوط ليصبح الأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط.

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البابا تواضروس

طقس رسامة اساقفة جدد

الكنيسة

مطران افريقيا

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