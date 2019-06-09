صور.. اضبط مخالفة.. تحويل الطريق أسفل أحد الكبارى بالسنطة لمقلب قمامة

الغربية – عادل ضرة

يشهد طريق السنطة – الجعفرية بمركز السنطة فى محافظة الغربية، تراكم تلال القمامة، أسفل كوبرى السنطة الجديد، وارتفعت اكوام القمامة لأكثر من 4امتار، وتصاعد الدخان والروائح الكريهة منها.

ولجأ مسئولى مجلس مدينة السنطة، إلى القاء القمامة وناتج تطهير ترعة الجعفرية على جانبى الطريق أسفل الكوبري.

ورصد" اليوم السابع" تلال القمامة المتراكمة اسفل كوبرى الطريق الحر الجديد، ويربط طريق السنطة الجعفرية، مدينة السنطة بمحافظة الغربية بمحافظة المنوفية، حيث تبعد محافظة المنوفية عن قرية الجعفرية بمسافة كيلو ونصف ويعتبر هذا الطريق من اخطر الطرق لوجود المطبات والحفر عليه وعدم رد الشيء لأصله بطول الطريق، الأمر الذى يتعذر فيه العبور على الطريق، وتجاهل المسئولين بمركز ومدينة السنطة لكارثة القمامة وناتج التطهير، بل يقوموا بالتخلص من القمامة وإلقائها اسفل الكوبرى فى مخالفة صارخة لتعليمات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية.

يقول محمد سالم أحد ابناء قرية بلوس الهوا ،أن الطريق اصبح مرتعا للحيوانات، ويطلق على الطريق طريق الموت، مشيرا أن مسئولى مجلس المدينة، يتجاهلون رفع تلال القمامة من الطريق، وإعادة رصف الطريق مرة أخرى.

أما مجدى عمر من قرية الجعفرية فيقول أن الطريق حيوى و رئيسي، وتقدمنا بالعديد من الشكاوى والبلاغات لرئيس مدينة السنطة ورئيس الوحدة المحلية لرفع القمامة من اسفل الكوبري، وإدراج الطريق فى خطة الرصف، علما بأن المسئولين يمرون على الطريق ذهابا وإيابا.

وناشد المسئولين بالتحرك لإنقاذ ارواح المواطنين من الطريق والحفاظ على صحتهم من انتشار القمامة.