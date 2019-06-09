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صور.. استمرار توافد المهاجرين على حدود المكسيك رغم فشل وصولهم لأمريكا

الأحد، 09 يونيو 2019 05:00 ص
صور.. استمرار توافد المهاجرين على حدود المكسيك رغم فشل وصولهم لأمريكا مهاجرون على حدود المكسيك
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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يحاول الآف المهاجرين كل يوم الوصول سواء من السلفادور أو كوبا إلى حدود المكسيك للوصول للولايات المتحدة المتحدة لكنهم فشلوا فى عبور الجدار المكسيكى الضخم، مما دفعهم إلى إستيطان الحدود والإقامة فيها هربا من الفقر والجوع فى بلادهم.

وكان أكثر من 2500 مهاجر من دول أمريكا الوسطى وصلوا إلى مدينة تيخوانا شمال غربى المكسيك على الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية ليرتفع العدد إلى أكثر من 5 آلاف مهاجر.

ويقف المهاجرين فى طوابير طويلة عند المعبر الحدودى لتسجيل أسمائهم على لائحة طالبى اللجوء ، ويريد هؤلاء دخول الولايات المتحدة ، رغم نشر الإدارة الأمريكية أكثر من 5 آلاف جندى على الحدود لمنع أى تسلل المهاجرين .

أحد المهاجرين على حدود المكسيك
أحد المهاجرين على حدود المكسيك

 

المهاجرين على حدود المكسيك
المهاجرين على حدود المكسيك

 

أوضاع المهاجرين على الحدود بين المكسيك وأمريكا
أوضاع المهاجرين على الحدود بين المكسيك وأمريكا

 

أوضاع مأساوية للأطفال
أوضاع مأساوية للأطفال

 

محاولات المهاجرين الوصول لأمريكا
محاولات المهاجرين الوصول لأمريكا

 

مهاجرون على حدود المكسيك
مهاجرون على حدود المكسيك

 

مهاجرون يسجلون أسمائهم على قوائم طالبى اللجوء
مهاجرون يسجلون أسمائهم على قوائم طالبى اللجوء

 

مهاجرون
مهاجرون

 


المكسيك

أمريكا

مهاجرين

ترامب

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