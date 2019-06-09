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صور.. إعدام 153 كيلو طماطم فاسدة بالشرقية بمصنع بدون ترخيص

الأحد، 09 يونيو 2019 08:53 م
صور.. إعدام 153 كيلو طماطم فاسدة بالشرقية بمصنع بدون ترخيص هشام شوقى مسعود - وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعدمت مديرية الصحة بالشرقية، 153 كيلو طماطم فاسدة قبل استخدامها فى تصنيع صلصة، ضُبطت فى مصنع بدون تراخيص، وتم التحفظ على  1.530 طن أغذية لعدم وجود بيانات على المنتج عبارة عن 5100 برطمان صلصة طماطم زنة البرطمان 300 جم.

قام الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على رأس حملة شنتها إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشى الأغذية بالإدارة الصحية بالزقازيق، بضبط 2 منشأة غذائية بمركز الزقازيق أحدهما مصنع صلصة وغير مستوفية للإشتراطات الصحية، والأخرى ثلاجات لحفظ المواد الغذائية بدون ترخيص.

تم تحرير 5 محاضر جنحة صحية، وتم ضبط 1.530 طن أغذية لعدم وجود بيانات على المنتج عبارة عن 5100 برطمان صلصة طماطم زنة البرطمان 300 جم، كما تم إعدام 153 كجم صلصة لتغيرها فى خواصها الطبيعية، وتم سحب عينات الأغذية اللازمة لإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت .

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الشرقية

صحة الشرقية

مصنع بدون تراخيص

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