صور.. إصلاح كسر مفاجئ بخط الصرف الرئيسى دون تأثر الخدمات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر،اصلاح كسر طارئ بخط الطرد الرئيسي لمحطة المعالجة بالجبيل قطر 800 مم GRP، وذلك دون توقف الخدمة أو قطع مياه الشرب عن المواطنين،وهو يعد من الأمور النادرة الحدوث فى أعمال الإصلاح لهذا النوع من المشاكل والأعطال الطارئة بمختلف أنحاء البلاد.

وأضافت الشركة فى بيان صحفى،أنه تابع اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر،أعمال الإصلاح والصيانة التى إستمرت لأكثر من 18 ساعة متواصلة ليلاً وصباحاً، وذلك تحت إشراف المهندس محمد فوزى مدير عام الصرف الصحى، ضمن تأكيد رئيس الشركة على متابعة الإجراءات اللازمة لضمان الإصلاح السريع واستدامة الخدمة للمواطن.