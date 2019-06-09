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صور.. إزالة 613 حالة اشغال و6 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بالبحيرة

الأحد، 09 يونيو 2019 02:53 م
صور.. إزالة 613 حالة اشغال و6 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بالبحيرة ازالة التعديات بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على ضرورة التعامل بكل حزم مع كافة اشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيدا لهيبة الدولة، حيث تم إزالة 613 حالة اشغال ثابت ومتحرك بمدينة دمنهور وكذلك ازالة كافة الاشغالات مركز ومدينه الدلنجات وايتاى البارود.

 كما وجه محافظ البحيرة برفع كافة الاشغالات من الشوارع والطرقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية حملات مكثفة  لإزالة التعديات والاشغالات بكافة المراكز والمدن، وأسفرت تلك الحملات عن ازالة 6 حالات تعدى بمراكز حوش عيسى ودمنهور وأبو حمص .

ازالة التعديات بالبحيرة (1)
ازالة التعديات بالبحيرة 

 

ازالة التعديات بالبحيرة (2)
ازالة التعديات بالبحيرة 

 

ازالة التعديات بالبحيرة (4)
ازالة التعديات بالبحيرة 

 

ازالة التعديات بالبحيرة (5)
ازالة التعديات بالبحيرة 

 


اخبار البحيرة

محافظ البحيرة

ازالات التعديات على الاراضى الزراعيه

محافظه البحيره

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