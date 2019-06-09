صور.. إزالة 21 حالة إشغالات وتحرير 36 محضر بحملة بمدينة الفشن جنوب بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

قاد المحاسب أحمد دسوقى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف، اليوم الأحد، حملة لإزالة التعديات والإشغالات، استهدفت شوارع سعد زغلول، الجيش، الميدان الثورة، بورسعيد، صلاح سالم بمدينة الفشن.

وتمكنت الحملة، من إزالة 21 حالة أشغال متنوعة، وتحرير 17 محضر اشغال طريق والتحفظ على ادوات الاشغال، كما تم تحرير 11 محضر مخالفه اشترطات صحية، و 3 محاضر تموين مخالفة تسعيرة، و5 محاضر بيئة لأنشطة مختلفة مخالفة احكام قانون البيئة.