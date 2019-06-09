سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 01:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إزالة 21 حالة إشغالات وتحرير 36 محضر بحملة بمدينة الفشن جنوب بنى سويف

الأحد، 09 يونيو 2019 01:31 م
صور.. إزالة 21 حالة إشغالات وتحرير 36 محضر بحملة بمدينة الفشن جنوب بنى سويف إزالة 21 حالة إشغالات وتحرير 36 محضر بحملة بمدينة الفشن
بنى سويف : هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قاد المحاسب أحمد دسوقى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف، اليوم الأحد، حملة لإزالة التعديات والإشغالات، استهدفت شوارع سعد زغلول، الجيش، الميدان الثورة، بورسعيد، صلاح سالم بمدينة الفشن.
 
وتمكنت الحملة، من إزالة 21 حالة أشغال متنوعة، وتحرير 17 محضر اشغال طريق والتحفظ على ادوات الاشغال، كما تم تحرير 11 محضر مخالفه اشترطات صحية، و 3 محاضر تموين مخالفة تسعيرة، و5 محاضر بيئة لأنشطة مختلفة مخالفة احكام قانون البيئة.
 
إزالة 21 حالة إشغالات وتحرير 36 محضر بحملة بمدينة الفشن (1)
إزالة 21 حالة إشغالات وتحرير 36 محضر بحملة بمدينة الفشن (1)

إزالة 21 حالة إشغالات وتحرير 36 محضر بحملة بمدينة الفشن (2)
إزالة 21 حالة إشغالات وتحرير 36 محضر بحملة بمدينة الفشن (2)

إزالة 21 حالة إشغالات وتحرير 36 محضر بحملة بمدينة الفشن (3)
إزالة 21 حالة إشغالات وتحرير 36 محضر بحملة بمدينة الفشن (3)

إزالة 21 حالة إشغالات وتحرير 36 محضر بحملة بمدينة الفشن (4)
إزالة 21 حالة إشغالات وتحرير 36 محضر بحملة بمدينة الفشن (4)

إزالة 21 حالة إشغالات وتحرير 36 محضر بحملة بمدينة الفشن (5)
إزالة 21 حالة إشغالات وتحرير 36 محضر بحملة بمدينة الفشن (5)

 


محافظه بنى سويف

حمله ازاله

مدينه الفشن

محاضر تموينيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. حملة إزالة لمواجهه التعديات على أراضى الدولة شرق الإسكندرية

السبت، 08 يونيو 2019 03:55 م

أحياء الاسكندرية تكثف حملات إزالة الإشغالات بمحيط لجان الثانوية العامة

السبت، 08 يونيو 2019 01:31 م

بالصور.. حملات لإزالة مخالفات البناء وجولات على الشواطئ بأحياء الإسكندرية

الخميس، 06 يونيو 2019 04:58 م

حمله لإزالة إشغالات المقاهى والباعة الجائلين وعربات الكارو بأسوان (صور)

الخميس، 30 مايو 2019 11:12 ص

صور.. محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بشارع محمد على

الأربعاء، 29 مايو 2019 06:39 م

حملة لإزالة حالات التعد على أملاك الدولة ببنى مزار فى المنيا

الإثنين، 27 مايو 2019 02:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة: 25 لاعبا فى قوائم الأندية بالموسم الجديد و5 من مواليد 97

اتحاد الكرة: 25 لاعبا فى قوائم الأندية بالموسم الجديد و5 من مواليد 97

اتحاد الكرة يعرض على الزمالك خروج جنش من معسكر المنتخب لخوض مباريات الدورى

اتحاد الكرة يعرض على الزمالك خروج جنش من معسكر المنتخب لخوض مباريات الدورى

لقطات من حفل زفاف "كريس برات" نجم سلسلة " Guardians of the galaxy"

لقطات من حفل زفاف "كريس برات" نجم سلسلة " Guardians of the galaxy"

الأهلى يلجأ للمحكمة الرياضية فى أزمة مؤجلات الدورى.. مجلس الخطيب يطلب التحكيم الدولى بسبب غياب تكافؤ الفرص واللعب النظيف.. 4مطالب حمراء على مائدة الجبلاية.. واجتماع طارئ باتحاد الكرة للرد على بيان المارد الأحمر

الأهلى يلجأ للمحكمة الرياضية فى أزمة مؤجلات الدورى.. مجلس الخطيب يطلب التحكيم الدولى بسبب غياب تكافؤ الفرص واللعب النظيف.. 4مطالب حمراء على مائدة الجبلاية.. واجتماع طارئ باتحاد الكرة للرد على بيان المارد الأحمر

أخطرها فقدان الخدمات العامة.. "تشريعية النواب" تشدد عقوبة "لصوص النفقة"

أخطرها فقدان الخدمات العامة.. "تشريعية النواب" تشدد عقوبة "لصوص النفقة"

شاهد فى دقيقة.. الآثار المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب

شاهد فى دقيقة.. الآثار المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب

تلسكوب يلتقط صورة مذهلة لكويكب مزدوج أثناء مروره بالأرض

تلسكوب يلتقط صورة مذهلة لكويكب مزدوج أثناء مروره بالأرض

تعرف على ترتيب هازارد بقائمة الأغلى عبر التاريخ بعد انتقاله لريال مدريد

تعرف على ترتيب هازارد بقائمة الأغلى عبر التاريخ بعد انتقاله لريال مدريد

وصول جثمان قسمت رشدي اباظة إلى مسجد نصر الدين تمهيدا لصلاة الجنازة

وصول جثمان قسمت رشدي اباظة إلى مسجد نصر الدين تمهيدا لصلاة الجنازة

بعيد عن مراكز التجميل.. 6 خطوات منزلية تعيد للبشرة نضارتها وجمالها

بعيد عن مراكز التجميل.. 6 خطوات منزلية تعيد للبشرة نضارتها وجمالها

محمد النني يشارك في المران الصباحي لمنتخب مصر

محمد النني يشارك في المران الصباحي لمنتخب مصر

أزمة بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بسبب الراتب السنوي

أزمة بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بسبب الراتب السنوي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة