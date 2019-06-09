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صحة الوادى الجديد: خط ساخن لشكاوى المواطنين من الصيدليات والأدوية

الأحد، 09 يونيو 2019 09:03 م
صحة الوادى الجديد: خط ساخن لشكاوى المواطنين من الصيدليات والأدوية الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن تخصيص خط ساخن أرضى لتلقى شكاوى المواطنين من الصيدليات العامة الخاصة والحكومية.

أكد مدير قسم التفتيش الصيدلى بإدارة الصيدلة بقطاع الصحة بالوادى الجديد، الدكتور حاتم محمد شامى، تخصيص الرقم 0922936922، ورقم محمول 01000076503، وذلك لتلقى شكاوى المواطنين من الصيدليات بوجه عام، على مستوى مراكز المحافظة. 
 
أضاف حاتم، أن توجيهات الدكتورة السيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتورة ابتسام كامل عبد الجيد، مدير إدارة الصيدلة بقطاع الصحة بالمحافظة، بضرورة فتح قنوات للتواصل الجماهيرى، مع المواطنين، لتلقي شكواهم من مستوى الخدمة المقدمة داخل الصيدليات، سواء العامة الحكومية أو الخاصة، أو عند وجود أى مشكلة فى عملية بيع واسترجاع الدواء أو امتناع عن بيع دواء أو بيع دواء منتهى الصلاحية أو أى مشكلة أخرى تخص الأدوية. 
 
ولفت إلى استمرار حملات التفتيش على الصيدليات لمتابعة الأدوية والعقارات التى تباع للمواطنين من خلالها، فى جميع قري ومدن المحافظة، فى ظل دعم وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة، لإدارة الصيدلة، بسيارات وجميع الاحتياجات التى تحتاجها فرق التفتيش الصيدلى بقطاع الصحة بالوادى الجديد، لأداء مهامها.

الوادى الجديد

صحة الوادى الجديد

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