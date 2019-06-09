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صحة الوادى الجديد تحيل واقعة حقن ممرض لطفلة بالكورتيزون للتحقيق

الأحد، 09 يونيو 2019 08:31 م
صحة الوادى الجديد تحيل واقعة حقن ممرض لطفلة بالكورتيزون للتحقيق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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قررت وكيلة وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتورة سيدة علي مشرف، اليوم الأحد، إحالة واقعة حقن طفلة بمادة "الكورتيزون" بمستشفي الداخلة العام للتحقيق

أكدت مشرف، فتح التحقيق في واقعة اتهام والد طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، لأحد الممرضين بمستشفي الداخلة العام بحقن نجلته بمادة "الكورتيزون" عن طريق الخطأ، وذلك خلال تلقيها العلاج بالمستشفي إثر إصابتها بنزلة معوية.

وأشارت مشرف الي محاسبة من يثبت من خلال التحقيقات تقصيره في عمله، مشددة علي عدم السماح بوجود أي تجاوزات أو مخالفات داخل قطاع الصحة بالمحافظة

وكان موظف بشركة استثمار زراعي بمنطقة شرق العوينات، حرر محضرا بقسم شرطة مركز الداخلة، موجها الاتهام لأحد الممرضين بمستشفي الداخلة العامة، بالإهمال الطبي وحقن نجلته بمادة الكورتيزون عن طريق الخطأ خلال علاجها بالمستشفي من نزلة معوية، وتحرر للواقعة المحضر رقم 663 إداري مركز شرطة الداخلة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.


الوادى الجديد

صحة الوادى الجديد

غلق صيدليه بالوادي الجديد

منشطات جنسية

حقن الكورتيزون

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