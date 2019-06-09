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شعاع ينصح مستثمرى البورصة بالشراء فى القطاع الاستهلاكى لتراجع أسعاره

الأحد، 09 يونيو 2019 01:07 م
شعاع ينصح مستثمرى البورصة بالشراء فى القطاع الاستهلاكى لتراجع أسعاره البورصة المصرية _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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قال بنك الاستثمار شعاع كابيتال، إن الشراء هو أفضل سياسة للمستثمرين بالقطاع الاستهلاكى بالبورصة المصرية خلال عام 2019، خاصة في ظل تراجع أسعار أسهم القطاع، مبررا ذلك إلى؛ أولا، نمو قوي في الإيرادات، ثانيا، انخفاض الربحية تحت ضغط التكاليف، ثالثا، استهداف إعادة ترتيب القدرات التوزيعية لدي كل منهما، لذلك، اعتبر شعاع التباطؤ الحالى في الأداء مقارنة بالسوق، فرصة تكتيكية، خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه في 2019 والتوقعات بعدم خفض الدعم في 2020. 
 
وتواجه شركات القطاع الاستهلاكي ضعفا بالأداء، ويظهر هذا الضعف من خلال العائد المحقق في بعض قياديات القطاع، وهما عبور لاند للصناعات الغذائية، والصناعات الغذائية العربية "دومتي"، حيث بلغ العائد عليهما -3.3% و-4% على التوالي وذلك منذ بداية العام وحتى اليوم على التوالى، مقابل ارتفاع مؤشر إى جي إكس 30 بنسبة 7.3% في الفترة ذاتها.
 
وفند شعاع، أداء شركتى دومتى وعبور لاند، إذ تراجعت أرباح الأولى في الربع الأول من 2019 على أساس سنوي، على خلفية ارتفاع النفقات التسويقية، إلى 28.8 مليون جم بنسبة انخفاض 29% على أساس سنوي، نسبة نمو 32% على أساس ربع سنوى، وارتفعت الإيرادات إلى 655 مليون جم بنسبة نمو 11% على أساس سنوي، نسبة نمو 7% على أساس سنوى، فيما لم يمنع تحسن هامش ُمجمل الربح إلى %24.6 نسبة نمو 65 نقطة أساس على أساس سنوي، بنسبة نمو 2 نقطة أساس ربع سنوي) الأرباح من التراجع. 
 
وتابع وفي الوقت نفسه، أنه وصل صافي أرباح عبور لاند في الربع الأول من 2019 إلى 53 مليون جم بنسبة نمو 6% على أساس سنوي، - %7 على أساس ربع سنوي)، بينما انخفضت الإيرادات على أساس ربع سنوي إلى 576 مليون جم (-7% على أساس ربع سنوي، +26% على أساس سنوي)، تعرضت الهوامش لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والموادالخام؛ وانخفض هامش مجمل الربح إلى 20.6% مقابل 23.5% فى الربع الأول من العام 2018.
 
وأشار شعاع، إلى أن إدارة دومتى، رفعت مستوى نفقاتها التسويقية خلال الربع الأول من 2019، إلى ثاني أعلى مستوى له في تاريخ الشركة بسبب احتدام المنافسة، من المتوقع ألا تثمر جهود الشركة الرامية إلى تحسين السياسات التوزيعية في تحسن نتائج النصف الأول من 2019، ولكن من المتوقع أن تبدأ في الظهور بشكل جيد في النصف الثاني من 2019، ومع ذلك، توسع هامش ُمجمل الربح، حيث ركزت دومتى في محفظتها على منتجات ذات هامش مرتفع،  تتوقع الإدارة أن تظل نتائج الربع الثاني 2019 أضعف على أساس سنوي
تحت ضغط إعادة الهيكلة المستمرة لشبكة وكلائها بجانب التأثير السلبي لموسم رمضان على نمو حجم المبيعات، خاصة في قطاع المخبوزات.
 
أما بالنسبة لعبور لاند، فأن إداراتها ترى أن الضعف في مستوى الهوامش يرجع إلى ارتفاع أسعار مسحوق الحليب منزوع الدسم وبعض مدخلات الإنتاج الأخرى منذ بداية العام، قامت الشركة أيضا خلال الربع بزيادة أسطولها للتوزيع المباشر، مما أدى بدوره إلى زيادة نفقات السيارات والأجور، كما قامت عبور لاند بزيادة أسعار الجبن الأبيض مرتين، مما جعل المنتج أعلى سعراً بنسبة 5% من ذي قبل. هذا ووافقت الإيرادات توقعات الإدارة في قطاعات العصير والحليب لعام 2019، حيث حققت المبيعات الإجمالية للحليب والعصير إيرادات بلغت 33.5 مليون جنيه مقارنة بـ15 مليون جنيه في الربع الأول من 2018. 
 
وتهدف عبور لاند إلى تحسين سياستها الشرائية، ورفع أسعار منتجاتها الجديدة كالحليب والعصير، وإطلاق خط إنتاج الجبنة الموتزاريلا، خلال النصف الثاني من 2019، وبغض النظر عن تراجع الأرباح، تعتقد عبور لاند أن حجم بيع الجبن الأبيض سيزداد بنسبة 10% للعام بأ كمله.
 
 
 

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