شعاع ينصح مستثمرى البورصة بالشراء فى القطاع الاستهلاكى لتراجع أسعاره

قال بنك الاستثمار شعاع كابيتال، إن الشراء هو أفضل سياسة للمستثمرين بالقطاع الاستهلاكى بالبورصة المصرية خلال عام 2019، خاصة في ظل تراجع أسعار أسهم القطاع، مبررا ذلك إلى؛ أولا، نمو قوي في الإيرادات، ثانيا، انخفاض الربحية تحت ضغط التكاليف، ثالثا، استهداف إعادة ترتيب القدرات التوزيعية لدي كل منهما، لذلك، اعتبر شعاع التباطؤ الحالى في الأداء مقارنة بالسوق، فرصة تكتيكية، خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه في 2019 والتوقعات بعدم خفض الدعم في 2020.
وتواجه شركات القطاع الاستهلاكي ضعفا بالأداء، ويظهر هذا الضعف من خلال العائد المحقق في بعض قياديات القطاع، وهما عبور لاند للصناعات الغذائية، والصناعات الغذائية العربية "دومتي"، حيث بلغ العائد عليهما -3.3% و-4% على التوالي وذلك منذ بداية العام وحتى اليوم على التوالى، مقابل ارتفاع مؤشر إى جي إكس 30 بنسبة 7.3% في الفترة ذاتها.
وفند شعاع، أداء شركتى دومتى وعبور لاند، إذ تراجعت أرباح الأولى في الربع الأول من 2019 على أساس سنوي، على خلفية ارتفاع النفقات التسويقية، إلى 28.8 مليون جم بنسبة انخفاض 29% على أساس سنوي، نسبة نمو 32% على أساس ربع سنوى، وارتفعت الإيرادات إلى 655 مليون جم بنسبة نمو 11% على أساس سنوي، نسبة نمو 7% على أساس سنوى، فيما لم يمنع تحسن هامش ُمجمل الربح إلى %24.6 نسبة نمو 65 نقطة أساس على أساس سنوي، بنسبة نمو 2 نقطة أساس ربع سنوي) الأرباح من التراجع.
وتابع وفي الوقت نفسه، أنه وصل صافي أرباح عبور لاند في الربع الأول من 2019 إلى 53 مليون جم بنسبة نمو 6% على أساس سنوي، - %7 على أساس ربع سنوي)، بينما انخفضت الإيرادات على أساس ربع سنوي إلى 576 مليون جم (-7% على أساس ربع سنوي، +26% على أساس سنوي)، تعرضت الهوامش لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والموادالخام؛ وانخفض هامش مجمل الربح إلى 20.6% مقابل 23.5% فى الربع الأول من العام 2018.
وأشار شعاع، إلى أن إدارة دومتى، رفعت مستوى نفقاتها التسويقية خلال الربع الأول من 2019، إلى ثاني أعلى مستوى له في تاريخ الشركة بسبب احتدام المنافسة، من المتوقع ألا تثمر جهود الشركة الرامية إلى تحسين السياسات التوزيعية في تحسن نتائج النصف الأول من 2019، ولكن من المتوقع أن تبدأ في الظهور بشكل جيد في النصف الثاني من 2019، ومع ذلك، توسع هامش ُمجمل الربح، حيث ركزت دومتى في محفظتها على منتجات ذات هامش مرتفع، تتوقع الإدارة أن تظل نتائج الربع الثاني 2019 أضعف على أساس سنوي
تحت ضغط إعادة الهيكلة المستمرة لشبكة وكلائها بجانب التأثير السلبي لموسم رمضان على نمو حجم المبيعات، خاصة في قطاع المخبوزات.
أما بالنسبة لعبور لاند، فأن إداراتها ترى أن الضعف في مستوى الهوامش يرجع إلى ارتفاع أسعار مسحوق الحليب منزوع الدسم وبعض مدخلات الإنتاج الأخرى منذ بداية العام، قامت الشركة أيضا خلال الربع بزيادة أسطولها للتوزيع المباشر، مما أدى بدوره إلى زيادة نفقات السيارات والأجور، كما قامت عبور لاند بزيادة أسعار الجبن الأبيض مرتين، مما جعل المنتج أعلى سعراً بنسبة 5% من ذي قبل. هذا ووافقت الإيرادات توقعات الإدارة في قطاعات العصير والحليب لعام 2019، حيث حققت المبيعات الإجمالية للحليب والعصير إيرادات بلغت 33.5 مليون جنيه مقارنة بـ15 مليون جنيه في الربع الأول من 2018.
وتهدف عبور لاند إلى تحسين سياستها الشرائية، ورفع أسعار منتجاتها الجديدة كالحليب والعصير، وإطلاق خط إنتاج الجبنة الموتزاريلا، خلال النصف الثاني من 2019، وبغض النظر عن تراجع الأرباح، تعتقد عبور لاند أن حجم بيع الجبن الأبيض سيزداد بنسبة 10% للعام بأ كمله.
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