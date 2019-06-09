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شروط يجب توافرها للحصول على رخصة هدم منشآت آيلة للسقوط.. تعرف عليها

الأحد، 09 يونيو 2019 07:00 ص
شروط يجب توافرها للحصول على رخصة هدم منشآت آيلة للسقوط.. تعرف عليها انهيار منزل - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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يلجأ بعض ملاك العقارات للحصول على رخصة هدم منشآت آيلة للسقوط، للهدم العقار قبل انهياره على السكان بسبب تهالكه أو لأنه بات آيلاً للسقوط، ولكن هناك شروطا ومعايير يجب توافرها للحصول على الرخصة قبل بدء الهدم، كما أن هناك مستندات يجب تقديمها للحى او مجلس المدينة للحصول على رخصة الهدم.

"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية أهم المعايير والشروط والمستندات التى يطلبها مسئولو الحى من أصحاب العقارات الآيلة للسقوط قبل الحصول على رخصة هدم منشأة آيلة للسقوط كما يلى:

أولاً المعايير المؤهلة للحصول على خدمة رخصة هدم منشآت آيلة للسقوط
 

1-أن يكون طالب الخدمة مالك العقار أو وكيل أعمال بموجب توكيل رسمى موثق

2-ألا توجد مخالفات أو مستحقات متأخرة

ثانيًا المستندات المطلوبة
 

1- صورة بطاقة الرقم القومى للمالك مقدم طلب الترخيص

2- قرار نهائى بالهدم والصادر من الجهة الإدارية طبقًا للمادتين 90، 92 من القانون

3- تقرير من مهندس إنشائى خبرته لا تقل عن 7 سنوات موضحًا به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم والاحتياطات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت المجاورة

 ثالثًا الرسوم التى يتم دفعها للحصول على الرخصة
 

1-دفع رسم فحص 20 جنيها

2-رسم إصدار 200 جنيه لكل دور بحد أقصى 1000 جنيه، ويزيد هذا الرسم 3 %سنويًا اعتباراً من فبراير 2009

3-تأمين 2.0 %من قيمة الأعمال المطلوب ترخيصها

4-دمغات هندسية 5.1% من قيمة الأعمال المقدمة

5-رسم تنمية موارد 10 قروش

6-ضريبة نوعية 60 جنيها


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