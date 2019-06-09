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شاهد.. نافاس حارس مرمى ريال مدريد خلال رحلة بحرية بالغردقة

الأحد، 09 يونيو 2019 05:09 م
شاهد.. نافاس حارس مرمى ريال مدريد خلال رحلة بحرية بالغردقة كيلور نافاس وكامل ابو علي خلال الرحلة البحرية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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حرص كيلور نافاس، حارس مرمى نادى ريال مدريد الإسبانى، على القيام برحلة بحرية لإحدى الجزر المختلفة بمدينة الغردقة، اصطحبة خلالها رجل الأعمال كامل أبو على رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر والمضيف له

واستقل نافاس وبرفقته كامل أبو على، اللنش الخاص برجل الأعمال، حيث انطلقا فى الساعات الأولى من صباح اليوم من أحد الفنادق السياحسة بسهل حشيش بجنوب الغردقة

وكان نافاس حارس مرمي نادى ريال مدريد، وصل أمس السبت، إلى مدينة الغردقة فى ضيافة رجل الأعمال كامل أبو على، لقضاء إجازته السنوية فى البحر الأحمر بصحبة أسرته

حارس ريال مدريد (1)
حارس ريال مدريد 
 
حارس ريال مدريد (2)
حارس ريال مدريد 

 

حارس ريال مدريد (3)
حارس ريال مدريد 

 

 


كيلور نافاس

ريال مدريد

الغردقه

حارس مرمى ريال مدريد

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