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شاهد فى دقيقة.. الآثار المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب

الأحد، 09 يونيو 2019 12:02 م
شاهد فى دقيقة.. الآثار المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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نص قانون الكيانات الإرهابية الصادر عام 2015 على عدد من الآثار المترتبة على قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين، وهى:

 

أولا: فيما يتعلق بالأشخاص
 

 

الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ومنع الأجنبى من دخول البلاد.فقدان المدرجين شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف.تجميد أموال المدرجين متى استخدمت فى ممارسة نشاطهم الإرهابى.

 

ثانيا: الكيانات الإرهابية
 

حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته.غلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته.حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.تجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة الإرهاب.حظر الانضمام للكيان.


قوائم الارهاب

المنع من السفر

تجميد الاموال

الارهاب

اليوم السابع بلس

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