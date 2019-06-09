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شاهد.. إصابة 28 شخصا فى حادث سقوط أرجوحة فى إشبيلية الإسبانية

الأحد، 09 يونيو 2019 03:58 م
شاهد.. إصابة 28 شخصا فى حادث سقوط أرجوحة فى إشبيلية الإسبانية اسبانيا - أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى

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أعلنت السلطات الإسبانية، السبت، أن 28 شخصا أصيبوا بجروح، بعد أن تعرضت أرجوحة كانوا على متنها لحادث، فى بلدة بالقرب من إشبيلية، منهم فتاة فى حالة خطيرة.

ووفقا لقناة "إى إن إيه" الإسبانية فإن معظم المصابين من القاصرين، وتم نقل تسعة من المصابين إلى مركز صحى، بينهم طفلة فى الثالثة عشرة من عمرها وهى التى فى حالة خطيرة بعد تلقيها ضربة قوية فى الرأس.

وأضافت القناة أن الأرجوحة بدت وكأنها انهارت، لكن طبيعة الحادث لم تكن واضحة، ولم يسفر الحادث عن وقوع قتلى.

وأشارت القناة إلى أن الأرجوحة مرت بعمليات تفتيش للسلامة، مضيفة أن السلطات المحلية تحقق فى السبب المحتمل وراء الخلل الذى أدى إلى الحادث.

 



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ارجوحة

حادث

سلطات اسبانية

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