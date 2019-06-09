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"سياحة البرلمان" تبحث حلولا لمشاكل الشركات بعد أزمة "تأشيرة العمرة الإلكترونية"

الأحد، 09 يونيو 2019 08:35 م
"سياحة البرلمان" تبحث حلولا لمشاكل الشركات بعد أزمة "تأشيرة العمرة الإلكترونية" عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان
كتبت آمال رسلان

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يشارك الإتحاد المصرى للغرف السياحية غدا الاثنين فى جلسة تعقدها لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان برئاسة النائب عمرو صدقى، لمناقشة التحديات التى تواجه شركات السياحة المصرية بعد تطبيق السعودية لنظام التأشيرة الإلكترونية فى العمرة، وما قامت به وزارة السياحة لحماية الشركات.

وسيشارك فى الجلسة وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف ممثلا للاتحاد، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية وباسل السيسى نائب غرفة شركات السياحة، ممثلان عن غرفة الشركات، فيما من المتوقع أن تحضر الجلسة وزيرة السياحة أو ممثلا لها.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا لها قبل أسبوعين لمناقشة القضية، واقترحت غرفة شركات السياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية، خلالها إنشاء "البوابة المصرية"، كحل عاجل وسريع لمواجهة الإجراءات المتلاحقة التى اتخذتها المملكة العربية السعودية، مؤخرا، ومنها اعتماد نظام التأشيرة الإلكترونية، والتى ألغت دور وزارة السياحة الرقابى.

وكان وحيد عاصم، عضو اتحاد مجلس إدارة الغرف السياحية قال لـ"اليوم السابع"، أن هذا الاقتراح تم تقديمه إلى لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، وكان هناك اتفاق تام بين غرفة الشركات والاتحاد ووزارة السياحة على هذا الحل العاجل، والذى يتم من خلاله الربط الأمنى بين وزارة السياحة ووزارة الداخلية لإصدار أى تأشيرة، مشددا على أن هذا حماية للمواطن الذى يسافر العمرة فمن حقه أن يجد جهة يلجأ لها وقت اللزوم.

وأوضح عاصم، أن هذه البوابة ستنشئ ربط أمنى بين وزارة السياحة ووزارة الداخلية، حيث تمكن وزارة السياحة من مراقبة برامج الشركات المقدمة للمعتمرين، والداخلية تصدر "باركود أمنى لكل معتمر، لافتا إلى أن هذه هى مرحلة أولى سريعة، تليها المرحلة التانية عبر إنشاء "منصة إلكترونية" ولكنها تحتاج إلى تشريع قانونى، لافتا إلى أن المقترح جاهز بالفعل وسيتم تقديمه لعمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بالبرلمان.

 


اتحاد الغرف السياحية

التاشيرة الالكترونية

تاشيرة العمرة

موسم العمرة

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