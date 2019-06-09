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سمر فى دعوى طلاق للضرر: "أهلى أجبرونى على الزوج من مريض عقلى وكاد يقتلنى"

الأحد، 09 يونيو 2019 12:00 ص
سمر فى دعوى طلاق للضرر: "أهلى أجبرونى على الزوج من مريض عقلى وكاد يقتلنى" خلافات زوجيه،ارشيفية
كتبت اسماء شلبى

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أقامت "سمر.ع.ف"، دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، لخشيتها على حياتها، موضحة: "اتضح لى بعد زواجى أن أهلى باعونى، لرجل يعانى من خلل عقلى، طمعا فى أمواله، وعندما أعترضت هددونى، لأوافق غصب عنى وأنا لا أدرى سر إصرارهم، مكثت عام يعد الأصعب فى حياتى كنت أتمنى الموت فى كل لحظة ".

وأضافت: رأيت الغلب والعذاب، ضرب وأهانة، أحيانا كان يهددنى بالقتل، كان يعاملنى مثل الحيوانات، وفى مرات كثيرة لا يتعرف على ويسألنى من أكون، حتى حماتى لم ترحمنى وكملت مأساتى.

وتابعت: كد أصاب بالجنون، وعشت وحيدة بمنزل أهل زوحى، فكنت أشعر أن زوجى وأهله أشترونى بمالهم لا أستطيع أن أشكو.

واستطردت: طلبت الطلاق وهربت، ولكن أهلى أرجعونى له غصبا، وعشت معاناة من تهديد بالقتل، ولكنى رفض الاستمرار فى تلك الحياة وقررت مواجهة الحرب على أهله.

 


محكمه الاسره

زواج بالغصب

صراع الازواج

زوج مجنون

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