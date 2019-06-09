"سكايب" وغرف مجهزة وتوفير الخبز للمراقبين بامتحانات الثانوية فى الوادي الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن تنفيذ عدة إجراءات لإنجاح وتسهيل امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، أبرزها شبكات "سكايب" وغرف عمليات وتوفير سبل الراحة للمراقبين.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، الدكتور إبراهيم التداوي، تشكيل غرفة عمليات رئيسية مطورة وبتقنيات حديثة بديوان المديرية وربطها مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة عبر شبكة إسكايب لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية داخل 10 لجان امتحانية بالفيديو بمختلف مراكز المحافظة.

وأضاف التداوي، خلال لقائه ومديرى الإدارات التعليمية عبر شبكة الإسكايب من داخل غرفة العمليات الرئيسية على المتابعة الدقيقة والمستمرة لأعمال الامتحانات وتذليل أى عقبات من شأنها عرقلة سير أعمال الامتحانات.

وأشار إلى التعاون المشترك بين المديرية ومديرية الأمن لتوفير الحراسة الكاملة لنقل أوراق الأسئلة وحراسة لجان الامتحانات، كما أن هناك تنسيقا مع مديرية الصحة لتوفير الرعاية الطبية داخل لجان الامتحانات سواء للطلاب أو المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات.

وأشار إلى أن عدد الطلاب المستهدفين لأداء امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة هم 1505 طلاب وطالبات موزعين على 10 لجان بواقع 4 لجان بالخارجة و3 لجان بالداخلة و3 لجان بمراكز باريس وبلاط والفرافرة، كما تم تجهيز 20 استراحة للمراقبين ورؤساء اللجان المنتدبين والبالغ عددهم 412 موزعين على اللجان بالمراكز.

وتابع: إنه جرى حل المشكلة الخاصة بتوفير كميات من الخبز للمراقبين المغتربين المنتدبين لأعمال المراقبة بلجان امتحانات الثانوية العامة، إذ تم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير الخبر لجميع المراقبين على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس، حيث جرى ندب نحو 413 معلما لأعمال المراقبة من الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة؛ إذ تم ندب مراقبين من مدارس إدارات الخارجة وباريس للمراقبة بمدارس الداخلة وبلاط والفرافرة، بينما يراقب معلمو الداخلة والفرافرة وبلاط بلجان الخارجة وباريس.

وأشار إلى أن المحافظة تواصل توفير كافة سبل الراحة للمراقبين ورؤساء اللجان والطلاب إلى حين انتهاء ماراثون الثانوية العامة؛ إذ تضم المحافظة 1505 طلاب وطالبات موزعين بلجان امتحانات على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وقال "التداوي": إن هناك غرف عمليات بجميع الإدارات، وهناك تواصل مستمر بين المراقبين والمسئولين للعمل على راحتهم وحل جميع مشاكلهم، وتقديم خدمة أفضل لهم طوال أيام الامتحانات.

من جانبه، قال صلاح ميرغني، مدير إدارة الخارجة التعليمية بالوادى الجديد، إنه تم التأكد من جميع لجان امتحانات الثانوية العامة التابعة لإدارة الخارجة، وكذلك المرور على استراحات المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان من أجل الكشف عن سلامة المراوح بالأسقف، كإجراء احترازى لأى مشكلة تطرأ جراء المراوح التى تتطلب كشف وصيانة دورية لضمان سلامة الطلاب والمراقبين، من خلال فنيين متخصصين تابعين لإدارة الخارجة التعليمية.

وأضاف أنه جرى المرور على مدارس الخارجة الثانوية بنين ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، والإعدادية المشتركة، ونجيب محفوظ الثانوية، والخارجة الثانوية بنات، وناصر الاعدادية، وناصر الابتدائية، والوادى الابتدائية المشتركة، وتم اختبار وفحص جميع المراوح، ومعالجة المشاكل الطارئة بشكل فوري، لضمان سير الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب والمراقبين.

وأشار إلى أن الإدارة لا تدخر جهدا فى توفير كافة سبل الراحة بجانب تشكيل غرفة عمليات لحين انتهاء الامتحانات.

يذكر أن محافظة الوادى الجديد تضم 1505 طلاب بالثانوية العامة، فى 10 لجان امتحانات على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس.

على جانب آخر، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن المديرية وضعت خطة لتفعيل الأنشطة الصيفية طوال الإجازة لتنمية مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم وتفعيل دور المدرسة.

وأضاف أن خطة الأنشطة الصيفية تشمل إقامة ورش تدريبية للطلاب على تدوير المخلفات والرسم والنحت والمسرح وغيرها من الأنشطة المتنوعة التى تساهم فى صقل مهارات الطلاب والتلاميذ.

وأوضح أن هناك خطة لتطوير معامل الحاسب الالى بجميع المدارس واستبدال الأجهزة القديمة بأجهزة حديثة تتناسب مع الفترة الحالية ومع الطفرة التكنولوجية، إضافة إلى أنه يجرى استكمال خطة توصيل الإنترنت لجميع المدارس، مضيفا أن المديرية بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات قامت بتفعيل الإنترنت فائق السرعة بــ27 مدرسة ثانوية.

وأكد أنه على هامش ختام هذه الأنشطة سيتم إقامة معسكرات نظافة لجميع المدارس بالتزامن مع بدء العام الدراسي، مضيفا أن هذه المعسكرات سيشارك فيها الطلاب والمعلمون والعاملون بالمدارس تحت شعار مدرستى نظيفة.