سقوط عاطل بالمطرية لتورطه فى قتل سائق بسبب خلافات عائلية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على قاتل قتل سائق فى المطرية، فى مشاجرة نشبت بينهما إثر خلافات عائلية، وحرروا محضرا بواقعة الضبط وأخطروا جهات التحقيق.

كان قسم شرطة المطرية قد تلقّى بلاغًا من أحد المستشفيات، باستقباله سائقا "22 سنة" مقيم بدائرة القسم، مصابا بجروح مُتفرّقة، ووفاته عقب وصوله متأثرا بجراحه وإصابته الظاهرة.

وشكلت المباحث فريق بحث جنائى، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة، وهو شخص عمره 25 سنة مقيم بدائرة القسم، وأضافت التحريات أن مشادة كلامية اندلعت بينهما، تطورت إلى مشاجرة، بسبب خلافات عائلية، وأن المتهم تعدى على الضحية بسلاح أبيض (مطواة) مُحدثًا الإصابة التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية المتهم، وضبطت وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم فى الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فاتخذت الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.