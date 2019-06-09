سفر وعودة 1078 مصريا وليبيا و 51 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 901 إلى الجانب الليبى، بينهم 180مصريا و721 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 177 بينهم 130 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 47 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 51 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.