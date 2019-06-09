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سعر اليورو اليوم الأحد 9-6-2019 وانخفاض العملة الأوروبية أمام الجنيه المصرى

الأحد، 09 يونيو 2019 12:50 م
سعر اليورو اليوم الأحد 9-6-2019 وانخفاض العملة الأوروبية أمام الجنيه المصرى اليورو الأوروبى
كتبت- هبة حسام

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تراجع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأحد الموافق 9-6-2019، مسجلا 18.82 جنيه للشراء، و 19.09 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، الآن، فيما بلغ سعره فى تعاملات البنك التجارى الدولى 18.78 جنيه للشراء، و 19.05 جنيهه للبيع.

 

 

سجل اليورو الأوروبى، فروقا فى سعره من بنك لآخر، ليرتفع السعر فى عدد من البنوك عن بنوك أخرى، ووفقا لآخر تحديثات بعض المصارف، جاء سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

18.66 جنيه للشراء.

18.80 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.82 جنيه للشراء.

19.09 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.82 جنيه للشراء.

19.09 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.85 جنيه للشراء.

19.15 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.78 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

 

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.85 جنيه للشراء.

19.12 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.77 جنيه للشراء.

19.06 جنيه للبيع.

 

 

 

 


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