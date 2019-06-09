سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 01:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 9-6-2019 والعملة السعودية تتراجع أمام الجنيه

الأحد، 09 يونيو 2019 12:11 م
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 9-6-2019 والعملة السعودية تتراجع أمام الجنيه الريال السعودى
كتبت- هبة حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجل سعر الريال السعودى، تراجعا أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد الموافق 9-6-2019، ليبلغ سعره فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 4.45 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع، فيما بلغ فى تعاملات البنك التجارى الدولى 4.43 جنيه للشراء، و4.47 جنيه للبيع، حيث سجل سعر العملة السعودية فروقا طفيفا بين البنوك وبعضها.

 

 

ووفقا لآخر تعاملات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.45جنيه للشراء.

4.48جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.45جنيه للشراء.

4.48جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.45 جنيه للشراء.

4.48جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.39جنيه للشراء.

4.52جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.42جنيه للشراء.

4.48جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.43جنيه للشراء.

4.47جنيه للبيع.

 


سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة: 25 لاعبا فى قوائم الأندية بالموسم الجديد و5 من مواليد 97

اتحاد الكرة: 25 لاعبا فى قوائم الأندية بالموسم الجديد و5 من مواليد 97

اتحاد الكرة يعرض على الزمالك خروج جنش من معسكر المنتخب لخوض مباريات الدورى

اتحاد الكرة يعرض على الزمالك خروج جنش من معسكر المنتخب لخوض مباريات الدورى

لقطات من حفل زفاف "كريس برات" نجم سلسلة " Guardians of the galaxy"

لقطات من حفل زفاف "كريس برات" نجم سلسلة " Guardians of the galaxy"

الأهلى يلجأ للمحكمة الرياضية فى أزمة مؤجلات الدورى.. مجلس الخطيب يطلب التحكيم الدولى بسبب غياب تكافؤ الفرص واللعب النظيف.. 4مطالب حمراء على مائدة الجبلاية.. واجتماع طارئ باتحاد الكرة للرد على بيان المارد الأحمر

الأهلى يلجأ للمحكمة الرياضية فى أزمة مؤجلات الدورى.. مجلس الخطيب يطلب التحكيم الدولى بسبب غياب تكافؤ الفرص واللعب النظيف.. 4مطالب حمراء على مائدة الجبلاية.. واجتماع طارئ باتحاد الكرة للرد على بيان المارد الأحمر

أخطرها فقدان الخدمات العامة.. "تشريعية النواب" تشدد عقوبة "لصوص النفقة"

أخطرها فقدان الخدمات العامة.. "تشريعية النواب" تشدد عقوبة "لصوص النفقة"

شاهد فى دقيقة.. الآثار المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب

شاهد فى دقيقة.. الآثار المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب

تلسكوب يلتقط صورة مذهلة لكويكب مزدوج أثناء مروره بالأرض

تلسكوب يلتقط صورة مذهلة لكويكب مزدوج أثناء مروره بالأرض

تعرف على ترتيب هازارد بقائمة الأغلى عبر التاريخ بعد انتقاله لريال مدريد

تعرف على ترتيب هازارد بقائمة الأغلى عبر التاريخ بعد انتقاله لريال مدريد

وصول جثمان قسمت رشدي اباظة إلى مسجد نصر الدين تمهيدا لصلاة الجنازة

وصول جثمان قسمت رشدي اباظة إلى مسجد نصر الدين تمهيدا لصلاة الجنازة

بعيد عن مراكز التجميل.. 6 خطوات منزلية تعيد للبشرة نضارتها وجمالها

بعيد عن مراكز التجميل.. 6 خطوات منزلية تعيد للبشرة نضارتها وجمالها

محمد النني يشارك في المران الصباحي لمنتخب مصر

محمد النني يشارك في المران الصباحي لمنتخب مصر

أزمة بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بسبب الراتب السنوي

أزمة بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بسبب الراتب السنوي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة