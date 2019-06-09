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سعر الدولار اليوم الأحد 9-6-2019 والعملة الأمريكية تتراجع مقابل الجنيه

الأحد، 09 يونيو 2019 11:46 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 9-6-2019 والعملة الأمريكية تتراجع مقابل الجنيه الدولار الأمريكى
كتبت- هبة حسام

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تراجع سعر الدولا الأمريكى اليوم الأحد 9-6-2019، أول أيام عمل البنوك بعد انتهاء أجازة عيد الفطر، ليسجل بهذا التراجع انخفاضا جديدا أمام العملة المصرية، بالغا 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

 

وعلى مستوى عدد من البنوك العاملة فى مصر والتى تراجع بها سعر الدولار، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، جاءت قيمته مقابل الجنيه المصرى، كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.69جنيه للشراء.

16.82جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.73جنيه للشراء.

16.83جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.73جنيه للشراء.

16.83جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.70جنيه للشراء.

16.80جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.73جنيه للشراء.

16.83جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.69جنيه للشراء.

16.79جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.70جنيه للشراء.

16.80جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.73جنيه للشراء.

16.83جنيه للبيع.

 

 


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