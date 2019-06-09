زيت اللوز المر.. يحمى من السرطان والفيروسات والديدان

كتبت هند عادل

زيت اللوز من الزيوت المعروفة بفوائدها المميزة للبشرة والشعر، فيحتوى على مركبات مهمة، كما أنه غنى بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، وفيتامين E والبروتينات والبوتاسيوم والزنك وله العديد من الفوائد الصحية الاخرى، حسبما ذكر موقع "webmed".

فوائد زيت اللوز المر الصحية:



مسكن طبيعى

وذلك لأنه يحتوى على مركب جلوكوزات الأميجدالين فيساعد على التخلص من الآلام، ويحدث تسكينًا وتخديرًا لمكان الألم ويستخدم كدهان موضعى

يحمى من السرطان

يحتوي زيت اللوز المر على حمض الهيدروسيانيك الذى يعمل على تثبيط نمو الخلايا السرطانية في بعض أنواع السرطان، وقتل الخلايا السرطانية.

يقتل الديدان

زيت اللوز المر من أكثر الزيوت الفعالة في قتل الديدان المعدية، إلا أنها يجب أن تكون في جرعات منخفضة تمامًا وتحت إشراف مختص، حتى لا تسبب أضرارًا أخرى.

الحمى

يستخدم من القدم فى التخلص من الحمى لأنه يحتوى على مركبات ومواد أكثر سمية وهي التي تعمل بشكل فعال على منع النمو الجرثومي ما يؤدى إلى خفض حرارة الجسم.

مضاد للفيروسات

يستخدم فى علاج الكثير من الأمراض لاحتوائه على مواد سيانيد الهيدروجين وبنزيلديهايد، وهما عنصران سامان ومضادان للفيروسات والفطريات والجراثيم التى تصيب الجسم.