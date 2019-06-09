روساتوم الروسية: 6% من الناتج المحلى العالمى تضيع بسبب نقص المواهب والمهارات

وجه الرئيس التنفيذى لشركة روساتوم الروسية، المسئولة عن بناء المفاعل النووى المصرى فى الضبعة، اليكسى ليخاتشوف، الدعوة لقادة العالم ورؤساء وحكام ومجتمع الأعمال والتعليم للانضمام إلى نقاش حول خطوات التنفيذ العاجل للمقترحات التى تركتز على تنمية مهارات الأفراد، التى يمكن أن تساعد فى حل الفجوة العالمية المتزايدة فى المهارات وتفاقم نقص المواهب حول العالم.
وفقًا لأحدث الإحصاءات التى تم الكشف عنها فى حلقة النقاش التى شارك بها المدير التنفيذى لروساتوم، أنه يتم فقدان حوالى 6% من إجمالى الناتج المحلى فى العالم، بسبب مشكلة الفجوة العالمية المتزايدة فى المهارات وتفاقم نقص المواهب حول العالم.
وأضاف مدير روساتوم: "لطالما ساهمت فكرة التجارة الحرة فى تنمية الاقتصاد العالمى، ولكن أصبحت اليوم الوتيرة المتسارعة للعولمة والثورة الصناعية والرقمية تجبر الكثيرين على التخلف عن الركب وعدم مواكبة التطور العلمى والفنى، مؤكدا أنه حان وقت العمل حتى يلحق الجميع بالركب ويواكب التطور لتلك الوتيرة المتسارعة."
وأضاف: نحن الآن بحاجة إلى بناء إحصاء سكانى بين كبار الخبراء والقادة من العالم الصناعى حول كيفية جعل هذه الحلول ممكنة فى الحياة العملية"، موضحا أنه من الضرورى أن يتم الاتفاق على خارطة طريق واضحة للمبادئ التى تهتم بتطوير العامل البشرى لحل مشكلة الفجوة الملحة فى المهارات من خلال فعاليات مؤتمر Kazan WorldSkills المزمع إقامته فى أغسطس 2019، بمشاركة 3 متسابقين من مصر.
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