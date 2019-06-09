روساتوم الروسية: 6% من الناتج المحلى العالمى تضيع بسبب نقص المواهب والمهارات

كتب محمد أحمد طنطاوى

وجه الرئيس التنفيذى لشركة روساتوم الروسية، المسئولة عن بناء المفاعل النووى المصرى فى الضبعة، اليكسى ليخاتشوف، الدعوة لقادة العالم ورؤساء وحكام ومجتمع الأعمال والتعليم للانضمام إلى نقاش حول خطوات التنفيذ العاجل للمقترحات التى تركتز على تنمية مهارات الأفراد، التى يمكن أن تساعد فى حل الفجوة العالمية المتزايدة فى المهارات وتفاقم نقص المواهب حول العالم.

وفقًا لأحدث الإحصاءات التى تم الكشف عنها فى حلقة النقاش التى شارك بها المدير التنفيذى لروساتوم، أنه يتم فقدان حوالى 6% من إجمالى الناتج المحلى فى العالم، بسبب مشكلة الفجوة العالمية المتزايدة فى المهارات وتفاقم نقص المواهب حول العالم.